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單親媽媽暗夜墜樓 送醫1小時後不治

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄1名陳姓女子今天凌晨自住處大樓墜樓，住戶及兒子聽見重物落地聲響，大樓管理員趕出樓外查看，發現陳女墜樓壓損樓下3輛機車，趕緊求救，但陳女仍在急救1小時後傷重不治。

今天凌晨零時50分左右，高雄市新興區某大樓管理員及住戶，發現1名女子墜樓，趕緊向警、消求救，救護人員立即將陳女送高醫急救，但凌晨1點50分宣告不治。警方訪查女子身分，才知道是36歲的陳姓女住戶。

據了解，陳女獨自扶養1名念國中的兒子，今天凌晨零時40分許她出家門後，獨自搭電梯上樓，不久，住戶就聽見大樓外重物墜落，警方鑑識人員勘驗現場，初步排除外力介入，她墜樓原因待警方調查。

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陳姓女子今天凌晨自住處大樓墜樓，警、消搶救，但送醫後仍不治。記者林保光／翻攝 ※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線
陳姓女子今天凌晨自住處大樓墜樓，警、消搶救，但送醫後仍不治。記者林保光／翻攝 ※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線
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陳姓女子今天凌晨自住處大樓墜樓，警、消搶救，但送醫後仍不治。記者林保光／翻攝 ※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

生命線 兒子 高醫

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