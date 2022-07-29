聽新聞
test
0:00 / 0:00
單親媽媽暗夜墜樓 送醫1小時後不治
高雄1名陳姓女子今天凌晨自住處大樓墜樓，住戶及兒子聽見重物落地聲響，大樓管理員趕出樓外查看，發現陳女墜樓壓損樓下3輛機車，趕緊求救，但陳女仍在急救1小時後傷重不治。
今天凌晨零時50分左右，高雄市新興區某大樓管理員及住戶，發現1名女子墜樓，趕緊向警、消求救，救護人員立即將陳女送高醫急救，但凌晨1點50分宣告不治。警方訪查女子身分，才知道是36歲的陳姓女住戶。
據了解，陳女獨自扶養1名念國中的兒子，今天凌晨零時40分許她出家門後，獨自搭電梯上樓，不久，住戶就聽見大樓外重物墜落，警方鑑識人員勘驗現場，初步排除外力介入，她墜樓原因待警方調查。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言