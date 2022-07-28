彭佳嶼海域外籍船員手指絞傷見骨 巡防艇馳援載回送醫

新北市一艘漁船上的越南籍船員，作業時右手指遭漁港絞傷，海巡署巡防艇接獲通報後馳援，漁船返航「對開」，等到在海面交會時，將傷者接駁到巡防艇，載回澳底漁港後，由救護車送往基隆長庚醫院治療脫險。

海巡隊第16（澳底）海巡隊今天上午6點40分接獲報案，一艘在彭佳嶼東北方48浬海域作業的漁船，有名越南籍船員右手食指遭漁網絞傷見骨且血流不止，請巡防艇協助送醫。

澳底海巡隊回報海巡署第2（北基）巡防區指揮部及艦隊分署勤指中心，調派線上3558巡防艇前往救援。3558艇接獲通報後，以最大船速趕赴救援，為爭取時效，也請漁船與巡防艇採對開方式航行。

今天上午9點25分在彭佳嶼東北方20浬處與漁船會合，並將傷患接駁到巡防艇上後，海巡人員給照照料，並實施體溫量測及消毒等防疫措施。今午12點3分巡防艇返抵澳底漁港，由救護車將傷者送往基隆長庚醫院就醫，完成任務。