她生日因確診隔離 出關竟收到闖紅燈烏龍罰單

基隆一名葉姓女子7月5日生日，但因為確診，只能在家隔離，未料昨天收到桃園市八德分局開出的罰單，內容指她7月5日當天在八德闖紅燈，要罰款1800元，仔細一看才知是製單員警搞烏龍，把車牌英文字幕「M」看成「N」，導致她無辜受罰；八德分局坦承疏失，承諾會協助葉女撤銷罰單，也會重新製單舉發真正的違規車輛。

葉女在臉書「爆料公社（官方粉專專屬）」抱怨烏龍罰單，戲稱罰單是「遲來的生日禮物」，同時也抱怨「超瞎」。她表示，自己不但機車車牌、車款都跟照片不同，7月5日生日當天也因為確診在基隆住處隔離，竟然還可以在桃園被開單。

葉女抱怨，員警是人民保母，送單前能否再三確認，不要造成人民困擾，「1800真的不是很好賺」。