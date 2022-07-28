2名女子東北角浮潛 在海中體力不繼 狼狽爬上礁石待援

新北市土城區2名女子今天到東北角海域浮潛時，游在澳仔漁港外礁石後，沒有體力游回岸上。海巡署接獲報案，出動救生艇前往外礁石，將兩人載回漁港上岸。

海巡署北部分署第2岸巡隊澳底安檢所今午接獲民眾通報，澳仔漁港外礁石上有2名女性「受困」，沒法浮潛游回岸上。海巡署第2（北基）巡防區指揮部派遣艦隊分署第16（澳底）海巡隊、北部分署第21岸巡中隊第2機動巡邏站派員前往救援。

海巡人員駕駛救生艇抵達外礁現場，確認2名受困女子因為下水出海後，發現體力不繼，爬上外礁待援，沒有受傷。海巡人員順利將2人接上救生艇，平安載回澳仔漁港。女子脫困後，向海巡人員表達謝意。