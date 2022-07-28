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台南成功大學男大生墜樓不治 警方封鎖現場調查死因

聯合報／ 記者邵心杰修瑞瑩／台南即時報導

台南成功大學敬業第一宿舍下午3時許傳出男學生墜樓意外，台南消防局救災救護指揮中心接獲通報，出動消防人車及救護車趕抵現場時，發現男學生已跌落在3樓，已無呼吸心跳，傷重不治，家長獲報趕抵現場，哀慟欲絕。台南市警五分局封鎖現場，進一步調查其死因。

成大發言人副校長李俊璋表示，這名學生是醫工系2年級學生，暑假後要升3年級，學校長期輔導中，昨天才在學校敬一宿舍裡燒炭，被發現後救回，通知家長帶回，沒想到今天又跑回宿舍，從相關的影像看到學生進入宿舍後，直接就上了12樓，沒有猶豫就跳下，相當遺憾。因為學生之前就住在宿舍裡，有通行的許可。

而據學校輔導人員指出，該名學生昨天企圖燒炭輕生時，留有遺書，內容有提到課業壓力等問題，而學生心思細膩，宿舍內原本有其他同住學生，暑假期間都不在，這名學生在燒炭前，還把其他同住學生的私人物品都用塑膠袋打包，擔心受影響。

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台南市警五分局封鎖現場，進一步調查其死因。記者邵心杰／攝影
台南市警五分局封鎖現場，進一步調查其死因。記者邵心杰／攝影
台南成功大學敬業第一宿舍下午3時許傳出男學生墜樓意外，當場傷重不治。記者邵心杰／攝影
台南成功大學敬業第一宿舍下午3時許傳出男學生墜樓意外，當場傷重不治。記者邵心杰／攝影

宿舍 台南 成功大學

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