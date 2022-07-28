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男騎無牌電動二輪車 警攔還辯後輪太大無法掛牌照

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市林姓男子昨騎無牌電動二輪車上路為新店警方攔查，還理直氣壯強辯，因後輪太大無法掛牌照。車身號碼噴漆蓋掉，也無法出示合格出廠證明，警方當場依法取締開單並依法沒入該車。

新北市42歲林姓男子昨天下午騎乘一輛電動二輪車，行經新店區安康路二段與安祥路口，因該車未懸掛電動自行車合格標章牌照，新店警分局安康派出所員警當場攔車進行盤查。

林男表示，該輛電動自行車是在宜蘭購得，並未改裝，但因後輪太大，因此牌照無法懸掛。

員警要求林男出示電動自行車車身號碼，欲查詢是否有取得安全審驗合格證明，林男卻表示，已將其車身號碼噴漆蓋掉，車身號碼已無從考究，警方當場依法取締開單並依法沒入該車。

立法院今年4月三讀過道交條例修正案，「微型電動二輪車」是指經型式審驗合格，以電力為主，最大行駛速率在每小時25公里以下，且車重不含電池在40公斤以下，或車重含電池在60公斤以下之二輪車輛。未來微型電動二輪車，應經檢測及型式審驗合格，並登記、領用、懸掛牌照後，始得行駛道路。

新北交通大隊表示，微型電動二輪車新法預計自111年11月1日正式施行，且今年起針對電動自行車違規加強執法，若查獲未黏貼、未懸掛合格標章或未經型式審驗合格的電動自行車，視為拼裝車輛可依處罰條例第12條1項2款舉發並沒入該車，經統計，新北市自今年初至昨天共取締28件無牌電動自行車，其中車主為外國人達24件，占85%。

新北市林姓男子昨騎無牌電動二輪車上路為新店警方攔查，還理直氣壯強辯，因後輪太大無法掛牌照。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓男子昨騎無牌電動二輪車上路為新店警方攔查，還理直氣壯強辯，因後輪太大無法掛牌照。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓男子昨騎無牌電動二輪車上路為新店警方攔查，還理直氣壯強辯，因後輪太大無法掛牌照。記者王長鼎／翻攝
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