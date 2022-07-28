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高雄林園轎車自撞分隔島 四輪朝天駕駛送醫幸無大礙

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄46歲曹姓男子今天上午開車往高雄方向行駛，行經林園區沿海路四段時，疑未注意車前狀況，不慎自撞分隔島，導致車體180度翻覆，人受困車內，所幸，警消到場，順利將人救出，送醫無生命危險，據了解，曹男酒測值為零，詳細事故原因，仍待釐清。

這起事故發生於今天上午8時5分許，林園警分局接獲報案稱，有一輛灰色轎車，翻覆在沿海路四段232號前；警消獲報到場，曹男受困車內，經搶救後，人順利拖困，送醫治療後，所幸，無生命危險。

初步了解，曹男疑未注意車前狀況自撞中央安全島，導致車體180度翻覆，並無酒駕情事，詳細事故原因，仍待釐清。

警方呼籲，行車前應注意本身精神狀況，於道路上駕駛時並應隨時注意車前狀況，共同維護用路人安全。

高雄46歲曹姓男子今天上午開車行經林園區沿海路四段時，自撞分隔島車體180度翻覆。記者陳弘逸／翻攝
高雄46歲曹姓男子今天上午開車行經林園區沿海路四段時，自撞分隔島車體180度翻覆。記者陳弘逸／翻攝
高雄46歲曹姓男子今天上午開車行經林園區沿海路四段時，自撞分隔島車體180度翻覆。記者陳弘逸／翻攝
高雄46歲曹姓男子今天上午開車行經林園區沿海路四段時，自撞分隔島車體180度翻覆。記者陳弘逸／翻攝

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