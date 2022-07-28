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明天鬼門開 新北警鑑識中心助北市無名浮屍找到家屬

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

明天鬼門開，新北市警局鑑識中心日前助北市一具無名浮屍找到設籍土城家屬，經DNA比對確認身分正是今年5月中失蹤的黃姓男子，讓家屬感謝不已。

台北市大同區環河敦煌水門外今年6月10日發現一具男性浮屍，身上穿著長袖格子襯衫、運動長褲及藍色背心，因沒有任何證件及可辨識物品來比對身分，遺體暫存放在北市立第二殯儀館冰櫃。

新北市警局刑事鑑識中心近年來持續推動建立失蹤人口家屬DNA資料庫，進行親緣比對工作，今年7月初，發現新北市土城區65歲黃姓男子今年5月中，在家門口抽菸後便突然離家失去音訊，家人隨即報警協尋並在FB協尋失蹤人口專頁尋求幫助，鑑識中心查看失蹤時監視器所拍攝到照片，認為在北市敦煌水門外所發現該具男性浮屍，極有可能就是當時失蹤的黃男。

警方主動連繫黃男妻子及女兒採集檢體送驗，由新購置的快速DNA鑑定設備（RapidHit）進行鑑定比對，在今年7月12日比對確認身分正是黃男，讓家屬在鬼門開前夕，找到失蹤的親人，並於7月22日協助家屬領回處理後續事宜。

新北鑑識中心主任黃國政指出，失蹤人口協尋以往是利用個案外觀特徵進行搜尋比對，但特徵會隨著時間改變，造成協尋效能受到限制。新北市刑事鑑識中心打破轄區限制，主動前往全國收容機構進行遊民採樣，另一方面主動連繫失蹤人口家屬進行採樣，提供多元採樣服務及DNA鑑定。

明天鬼門開，新北市警局鑑識中心日前助北市一具無名浮屍找到設籍土城家屬，經DNA比對確認身分正是今年5月中失蹤黃姓男子，黃男女婿（左一）、鑑識中心警務正蘇愷安 （左二）、黃男女兒 （右二）、黃男老婆（右一）讓家屬感謝不已。圖／警方提供
明天鬼門開，新北市警局鑑識中心日前助北市一具無名浮屍找到設籍土城家屬，經DNA比對確認身分正是今年5月中失蹤黃姓男子，黃男女婿（左一）、鑑識中心警務正蘇愷安 （左二）、黃男女兒 （右二）、黃男老婆（右一）讓家屬感謝不已。圖／警方提供
新北市土城區黃姓男子今年5月中離家失蹤，家屬曾報警協尋並在FB協尋失蹤人口專頁尋求社會大眾幫助尋。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區黃姓男子今年5月中離家失蹤，家屬曾報警協尋並在FB協尋失蹤人口專頁尋求社會大眾幫助尋。記者王長鼎／翻攝

失蹤 DNA

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