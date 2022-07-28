明天鬼門開 新北警鑑識中心助北市無名浮屍找到家屬

明天鬼門開，新北市警局鑑識中心日前助北市一具無名浮屍找到設籍土城家屬，經DNA比對確認身分正是今年5月中失蹤的黃姓男子，讓家屬感謝不已。

台北市大同區環河敦煌水門外今年6月10日發現一具男性浮屍，身上穿著長袖格子襯衫、運動長褲及藍色背心，因沒有任何證件及可辨識物品來比對身分，遺體暫存放在北市立第二殯儀館冰櫃。

新北市警局刑事鑑識中心近年來持續推動建立失蹤人口家屬DNA資料庫，進行親緣比對工作，今年7月初，發現新北市土城區65歲黃姓男子今年5月中，在家門口抽菸後便突然離家失去音訊，家人隨即報警協尋並在FB協尋失蹤人口專頁尋求幫助，鑑識中心查看失蹤時監視器所拍攝到照片，認為在北市敦煌水門外所發現該具男性浮屍，極有可能就是當時失蹤的黃男。

警方主動連繫黃男妻子及女兒採集檢體送驗，由新購置的快速DNA鑑定設備（RapidHit）進行鑑定比對，在今年7月12日比對確認身分正是黃男，讓家屬在鬼門開前夕，找到失蹤的親人，並於7月22日協助家屬領回處理後續事宜。