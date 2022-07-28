影／提200萬投資「海水淡化工程」 警一句話點醒7旬翁

新北市淡水區吳姓老翁，接話陌生男子以投資「海水淡化工程」為謊，誆他提領200萬現金到台北交付，行員發覺有異報警協處。警方趕抵勸說，但老翁卻執意提錢，最後警問「你們有談過嗎？有去過他們公司嗎？」老翁這才想到「談都在酒店，也沒去過他公司」才願意放棄提錢免被詐騙。

據了解，吳姓老翁（71歲）日前接到一通陌生男子來電，對方以投資「海水淡化工程」為謊，要他到銀行提領200萬現金到台北交付，吳姓老翁不疑有他，立馬到新北市淡水區中山路某銀行臨櫃準備提錢。

行員見吳姓老翁要提領鉅款，好心詢問用途，吳姓老翁表明是要投資用，行員再問投資標的及投資公司，但吳姓老翁卻靜默數秒無法回答。行員一看吳姓老翁恐碰到詐騙集團，趕緊連繫轄區警派員到場協處。

淡水警分局中山路派出所巡佐蘇樹煌、警員石永軒獲報趕抵詢問，吳姓老翁向員警說「是投資海水淡化工程」還說對方要他領出200萬，拿到台北交付給人。警一聽就是詐騙伎倆，苦勸老翁不要把錢提出以免受騙。

孰料，吳翁當下並不領情，堅稱這項投資絕對不會有問題，經員警聯繫吳翁女兒幫忙勸說，並分析這投資諸多不合理之處，最後警問了一句「你們有談過嗎？有去過他們公司嗎？」吳翁想了想先是點頭回說「有去過有去過」隨後改口「阿談都是在酒店談，他們公司沒去過。」