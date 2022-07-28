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3月大女嬰托嬰中心內呼吸中止 缺氧半小時送醫傷重不治

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮某立案的私立托嬰中心日前發生一名3個月大女嬰呼吸中止，送醫不治的悲劇。縣府社會處長陳加富表示，全案已進入司法程序，釐清是否涉及業務過失致死；縣府也邀專家學者做內部調查，預計8月4日召開檢討會。

縣議員楊華美今天在縣議會臨時會緊急動議指出，本月14日縣內一間托嬰中心發生3個月大嬰兒呼吸中心事件，教保員發現沒有生命跡象送醫搶救，雖恢復心跳，但因過程中缺氧約30分鐘，後續評估嬰兒需靠呼吸器維生，神經功能受損狀況不樂觀，21日拔管離世。

楊華美說，這是近10年來花蓮第一起托嬰中心造成的嬰兒死亡悲劇，社會處身為主管單位，責無旁貸，但處理過程流於形式，家屬沒得到應有協助，還感受到重重阻礙，包括監視器畫面不完整、證據保存影像取得一波多折等，讓真相無法還原。

她認為，這起悲劇凸顯托嬰安全仍然有許多結構性的問題要解決，包括運作結構、評鑑制度、評鑑制度、危機應變能力、專業訓練課程提升、托育人員支持體系甚至到公共意外責任保險等，都有強化必要，將組專案全面檢視。

社會處長陳加富對此事感到非常遺憾，表示司法單位已介入調查，縣府也邀專家學者調查，綜合判斷各項原因，預計8月4日開檢討會。

他說明，14日事情發生後，托嬰中心立刻叫救護車將女嬰送醫，但未即時通報給社會處，不過相關規定是24小時內要通報，這部分托嬰中心是否有瑕疵或疏失，有待專家學者認定。

他當時接獲楊華美議員通知，立即要求承辦科長和人員前往托嬰中心擷取監視器影像，也請來電腦公司協助移轉檔案，保存事發前30天內所有影像，並指派1名督導、2名社工，18日起分工專責陪伴家屬，提供相關訊息和必要協助，縣府均依標準作業流程處置，也會藉此事件檢視原有機制是否有需要修正與補足之處。

花蓮有4家私立托嬰中心，每3年評鑑一次，出事的是其中一間合法立案的托嬰中心，收托2歲以下嬰兒，共核定60床，目前收托55床，員生比1比5，2018年評鑑為甲等，原本去年要考核，因疫情無法入園而延後。

花蓮縣議員楊華美今天在縣議會臨時會上，就托育安全提出緊急動議，將組專案全面檢視。圖／楊華美提供
花蓮縣議員楊華美今天在縣議會臨時會上，就托育安全提出緊急動議，將組專案全面檢視。圖／楊華美提供
花蓮縣社會處長陳加富說，對這起悲劇相當遺憾，除了依SOP處置，也會檢視原有機制是否有需要修正與補足之處。圖／花蓮縣議會提供
花蓮縣社會處長陳加富說，對這起悲劇相當遺憾，除了依SOP處置，也會檢視原有機制是否有需要修正與補足之處。圖／花蓮縣議會提供

托嬰 嬰兒 花蓮

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