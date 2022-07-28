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影／飢寒起盜心 台南遊民搶奪愛心零錢箱 當場被制伏
「先生，這你不能拿」、「這不是你的錢」57歲傅姓遊民疑飢寒起盜心，今天上午約11時許在台南市北區西門路四段某零售連鎖店，見櫃台擺放愛心零錢箱，無視員工出言制止，涉動手行搶，店長等見狀出面，雙方拉扯才保住零錢箱，警方據報後將他帶回，認涉搶奪未遂罪嫌送辦。
據調查，傅男是無業遊民，居無定所，長期在街頭流浪。上午11時12分許前往某零售連鎖店，他相中櫃台愛心零錢箱，當著2名櫃台人員的面，大喇喇的拆解其設施，櫃台人員出言制止，要他不要亂來，他仍不為所動，持續扯扯其防盜設施。
此時，櫃台人員察覺情況不對勁，呼叫店長及同事到場處理，店長為避免零錢箱被搶走，兩人在櫃台前拉扯，傅男不畏眾人圍觀，店員等人上前抱住對方，阻止他將零錢箱抱離現場，最後跌倒在地而被制伏，報警處理。
面對店內的騷動，現場一對等候結帳的母子不明究竟，仍舊遞錢結帳，直到發現不太對勁，探頭探腦急欲了解到底發生什麼事，事後得知傅男涉搶奪未遂罪，高呼真的假的，太誇張。
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