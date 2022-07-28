快訊

余正煌委由律師反擊：到現在沒看過林智堅論文 也懶得看

南部船廠群聚員工不是BA.5 羅一鈞：研判社區有傳播鏈

恢復期8個月！林哲瑄新竹一撲傷肩確定開刀 本季提前報銷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／飢寒起盜心 台南遊民搶奪愛心零錢箱 當場被制伏

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

「先生，這你不能拿」、「這不是你的錢」57歲傅姓遊民疑飢寒起盜心，今天上午約11時許在台南市北區西門路四段某零售連鎖店，見櫃台擺放愛心零錢箱，無視員工出言制止，涉動手行搶，店長等見狀出面，雙方拉扯才保住零錢箱，警方據報後將他帶回，認涉搶奪未遂罪嫌送辦。

據調查，傅男是無業遊民，居無定所，長期在街頭流浪。上午11時12分許前往某零售連鎖店，他相中櫃台愛心零錢箱，當著2名櫃台人員的面，大喇喇的拆解其設施，櫃台人員出言制止，要他不要亂來，他仍不為所動，持續扯扯其防盜設施。

此時，櫃台人員察覺情況不對勁，呼叫店長及同事到場處理，店長為避免零錢箱被搶走，兩人在櫃台前拉扯，傅男不畏眾人圍觀，店員等人上前抱住對方，阻止他將零錢箱抱離現場，最後跌倒在地而被制伏，報警處理。

面對店內的騷動，現場一對等候結帳的母子不明究竟，仍舊遞錢結帳，直到發現不太對勁，探頭探腦急欲了解到底發生什麼事，事後得知傅男涉搶奪未遂罪，高呼真的假的，太誇張。

面對店內的騷動，現場一對等候結帳的母子不明究竟，仍舊遞錢結帳，直到發現不太對勁，探頭探腦急欲了解到底發生什麼事。記者邵心杰／翻攝
面對店內的騷動，現場一對等候結帳的母子不明究竟，仍舊遞錢結帳，直到發現不太對勁，探頭探腦急欲了解到底發生什麼事。記者邵心杰／翻攝
傅男疑飢寒起盜心，當著2名櫃台人員的面，大喇喇的拆解愛心零錢箱防盜設備 ，櫃台人員出言制止，雙方拉扯。記者邵心杰／翻攝
傅男疑飢寒起盜心，當著2名櫃台人員的面，大喇喇的拆解愛心零錢箱防盜設備 ，櫃台人員出言制止，雙方拉扯。記者邵心杰／翻攝

愛心 遊民 台南

延伸閱讀

千萬滑梯兩年仍未啟用 民狂酸「草都長高囉」

影／近中午又停電！台南東區、北區4000多戶受影響 網：今天抽到台南？

台中綠空鐵道擬蓋廁所 遊民多...民眾憂淪地方死角

「陽過」求職被歧視 上海大批農民工變遊民 寄居火車站、公園

相關新聞

3月大女嬰托嬰中心內呼吸中止 缺氧半小時送醫傷重不治

花蓮某立案的私立托嬰中心日前發生一名3個月大女嬰呼吸中止，送醫不治的悲劇。縣府社會處長陳加富表示，全案已進入司法程序，釐...

台61線北上7.2公里 聯結車煞車失靈撞前車

新北市許姓聯結車司機，今天下午行經八里區台61線北上7.2公里，疑因煞車失靈，失控往前方徐男所駕駛的大貨車撞去，所幸現場...

高額報酬攏係假 求職遭軟禁只領數千元獲釋立刻報警

33歲張姓男子在臉書以高薪收購民眾戶頭，等求職者上門後軟禁於摩鐵房內，求職民眾原以為結束後可以領到張男談好的高額報酬，結...

影／提200萬投資「海水淡化工程」 警一句話點醒7旬翁

新北市淡水區吳姓老翁，接話陌生男子以投資「海水淡化工程」為謊，誆他提領200萬現金到台北交付，行員發覺有異報警協處。警方...

影／飢寒起盜心 台南遊民搶奪愛心零錢箱 當場被制伏

「先生，這你不能拿」、「這不是你的錢」57歲傅姓遊民疑飢寒起盜心，今天上午約11時許在台南市北區西門路四段某零售連鎖店，...

影／失聯移工坐檯陪酒謊稱外籍配偶賣水果 遭識破送辦

越南籍失聯移工「阿蓮」在善化區一家小吃部從事坐檯陪酒，為規避臨檢多次冒用他人證件；移民署台南市專勤隊會同台南善化警分局臨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。