烏日暖警開導 成功闔上鬱卒男死亡筆記本

台中市一名年輕男子日前深夜向台中市警局烏日警分局龍井分駐所求助，在警方暖心的開導下，男子才打開寫有輕生想法的「死亡筆記」，並且同意就醫，及時救了男子一命。

據了解，這名年輕男子騎乘機車到龍井分駐所求助，男子到所後情緒低落，不斷哭泣，似乎有苦說不出來，只拿出一本筆記本，裡頭描述男子日前在家洗澡後，突然用手掐住自己脖子意圖輕生的心裡狀況。

員警看到筆記內容後，扮演起心靈導師試著安撫男子心情，男子才吐露近幾個月情緒低落，這次是突然冒出輕生念頭，趕快騎車向警方求助，在員警耐心開導後，他才漸漸恢復平靜，並勇敢正視自己的情緒。

警方除提供1995生命專線等資訊，也立即通知救護車到場，男子一度擔心會造成家屬困擾與醫療費負擔不願就醫，經員警苦口婆心勸說後，才同意就醫。家屬在接獲警方通知後到醫院照料男子，並感謝員警耐心的勸導，救了男子一命，否則後果恐怕不堪設想。

台中市警局烏日警分局呼籲，民眾在遇到人生低潮或瓶頸時，可撥打衛生福利部免付費安心專線0800-788-995、生命線1995、張老師1980等心理諮詢電話尋求協助及專業心理諮商，協助自己安度難關。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980