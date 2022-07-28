快訊

余正煌委由律師反擊：到現在沒看過林智堅論文 也懶得看

南部船廠群聚員工不是BA.5 羅一鈞：研判社區有傳播鏈

恢復期8個月！林哲瑄新竹一撲傷肩確定開刀 本季提前報銷

烏日暖警開導 成功闔上鬱卒男死亡筆記本

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市一名年輕男子日前深夜向台中市警局烏日警分局龍井分駐所求助，在警方暖心的開導下，男子才打開寫有輕生想法的「死亡筆記」，並且同意就醫，及時救了男子一命。

據了解，這名年輕男子騎乘機車到龍井分駐所求助，男子到所後情緒低落，不斷哭泣，似乎有苦說不出來，只拿出一本筆記本，裡頭描述男子日前在家洗澡後，突然用手掐住自己脖子意圖輕生的心裡狀況。

員警看到筆記內容後，扮演起心靈導師試著安撫男子心情，男子才吐露近幾個月情緒低落，這次是突然冒出輕生念頭，趕快騎車向警方求助，在員警耐心開導後，他才漸漸恢復平靜，並勇敢正視自己的情緒。

警方除提供1995生命專線等資訊，也立即通知救護車到場，男子一度擔心會造成家屬困擾與醫療費負擔不願就醫，經員警苦口婆心勸說後，才同意就醫。家屬在接獲警方通知後到醫院照料男子，並感謝員警耐心的勸導，救了男子一命，否則後果恐怕不堪設想。

台中市警局烏日警分局呼籲，民眾在遇到人生低潮或瓶頸時，可撥打衛生福利部免付費安心專線0800-788-995、生命線1995、張老師1980等心理諮詢電話尋求協助及專業心理諮商，協助自己安度難關。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

一名寫有「死亡筆記」的男子在台中市警局烏日警分局龍井分駐所員警開導下，同意就醫，及時救命。圖／民眾提供
一名寫有「死亡筆記」的男子在台中市警局烏日警分局龍井分駐所員警開導下，同意就醫，及時救命。圖／民眾提供
一名寫有「死亡筆記」的男子（中）在台中市警局烏日警分局龍井分駐所員警開導下，同意就醫，及時救命。圖／民眾提供
一名寫有「死亡筆記」的男子（中）在台中市警局烏日警分局龍井分駐所員警開導下，同意就醫，及時救命。圖／民眾提供

台中市 生命線 救護車

延伸閱讀

30歲疑經濟因素大肚山尋短 烏日警及時救命

烏日汽修廠藏虛擬幣詐團騙5億 退休女押房砸3000萬全沒

台中烏日廢汽機車回收廠凌晨起火 現場仍冒煙增援灌救

台南夫妻池塘內相繼溺斃 意外或輕生待查

相關新聞

3月大女嬰托嬰中心內呼吸中止 缺氧半小時送醫傷重不治

花蓮某立案的私立托嬰中心日前發生一名3個月大女嬰呼吸中止，送醫不治的悲劇。縣府社會處長陳加富表示，全案已進入司法程序，釐...

台61線北上7.2公里 聯結車煞車失靈撞前車

新北市許姓聯結車司機，今天下午行經八里區台61線北上7.2公里，疑因煞車失靈，失控往前方徐男所駕駛的大貨車撞去，所幸現場...

高額報酬攏係假 求職遭軟禁只領數千元獲釋立刻報警

33歲張姓男子在臉書以高薪收購民眾戶頭，等求職者上門後軟禁於摩鐵房內，求職民眾原以為結束後可以領到張男談好的高額報酬，結...

影／提200萬投資「海水淡化工程」 警一句話點醒7旬翁

新北市淡水區吳姓老翁，接話陌生男子以投資「海水淡化工程」為謊，誆他提領200萬現金到台北交付，行員發覺有異報警協處。警方...

影／飢寒起盜心 台南遊民搶奪愛心零錢箱 當場被制伏

「先生，這你不能拿」、「這不是你的錢」57歲傅姓遊民疑飢寒起盜心，今天上午約11時許在台南市北區西門路四段某零售連鎖店，...

影／失聯移工坐檯陪酒謊稱外籍配偶賣水果 遭識破送辦

越南籍失聯移工「阿蓮」在善化區一家小吃部從事坐檯陪酒，為規避臨檢多次冒用他人證件；移民署台南市專勤隊會同台南善化警分局臨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。