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影／失聯移工坐檯陪酒謊稱外籍配偶賣水果 遭識破送辦
越南籍失聯移工「阿蓮」在善化區一家小吃部從事坐檯陪酒，為規避臨檢多次冒用他人證件；移民署台南市專勤隊會同台南善化警分局臨檢，「阿蓮」故技重施，拿出別人的身分證自稱「來賣水果」，但相片實在不像本人，員警透過指紋系統發現他冒用別人身分，全案訊問後依違反入出國及移民法及戶籍法移送偵辦。
專勤隊表示，移民官會同警方進入小吃部盤查時，「阿蓮」神色自若，不慌不忙，堅稱自己是結婚來台取得身分證外籍配偶，「已經是道地的台灣人，在小吃部賣水果，並未坐檯陪酒」。
但因身分證上照片與本人臉部胖瘦、膚質差異過大，原以為是拍攝時間久遠，員警詢問姓名及生日，阿蓮竟無法答出身分證全名及生日，移民官以「行動身分辨識系統」按壓指紋，顯示她與證件所有人不同，謊言被拆穿，「阿蓮」臉色鐵青，坦承自己是失聯移工，到處打工，2年前到小吃部應徵，身分證是撿來的，在小吃部工作期間老闆及同事都未質疑過她的身分。
台南市專勤隊長李建雄呼籲，國人聘僱未經許可或許可失效外國人，依就業服務法可裁罰15萬元以上、75萬元以下罰鍰，5年內再犯更涉刑責，移民署將持續會同相關單位加強查察，檢舉專線06-5813019。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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