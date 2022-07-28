彰化139線惡名驚動警政署長 派專人會勘將增設測速器

橫跨彰化及南投兩縣的縣道139線，因危險駕駛行為致死亡車禍頻傳，引起新任警政署長黃明昭重視，日前指派交通組派員南下與兩縣政府及警方會勘，決定跨轄勤務部署，強化測速取締，同時也將採購移動式雷達測速照相結合噪音偵測的科技執法設備，以收嚇阻效果。

警政署指出，139線沿著八卦山稜線銜接彰化、南投，沿線綠樹成蔭，景色怡人，但因該路段多彎道特性，近年來已成為中部地區機車騎士飆車、壓車的最佳道路，對交通秩序及安全駕駛儼然形成公共危害。

依彰化縣警察局指出，139線主要肇事路段，是從東外環（台74甲）到瑩光段即5.8到10.2公里約4.4公里路段，依彰化縣警察局統計，2019年共發生231件車禍，造成1死261傷；2020年發生296件車禍，造成4死265人受傷；2021年又發生3死、200多人受傷車禍。今年6月30日，又發生27歲的越南籍武姓男移工騎乘黃牌重機，疑車速過快，過彎時車輛失控衝撞路樹送不治。

為了有效遏止139線危險駕駛，降低車禍案件，彰化縣政府公告從2020年10月21日起，速限從50公里調降為40公里，假日還會加派警網雙向機動取締超速，還與監理站聯合稽查取締非法改裝汽機車，環保局還設有聲音照相，堪稱台灣取締密度最高的道路。但傷亡車禍仍是不斷。

新任警政署長黃明昭曾經擔任彰化縣警察局刑警隊長，關心彰化治安與交通，最近在彰化地方人士建議下，7月21日指派署交通組科長南下，與彰、投縣政府及警方實地會勘，瞭解道路實際狀況，共商研議適切可行的改善方案。

由於兩縣市及警方已針對139線易肇事路段，除設置4處固定桿式測速照相，另擇6處適當地點實施機動測速及守望勤務，周末假日增加防制危險駕車巡邏勤務，遏止駕駛人違規情事，警政署要求兩地警方加強協調勤務作為及情資互通，期能協同有效防處。

目前正值暑假期間，兩地警察局每月規畫會同監理及環保單位組成「監、警、環」聯合稽查小組，執行對噪音車及改裝車3次以上聯合稽查，本年度並規劃採購移動式雷達測速照相結合噪音偵測的科技執法設備，以收嚇阻效果。

警政署也要求加強網路巡邏特定臉書社群網站，若有發現聚集情資，採取區域聯防機制，調派警力攔截圍捕，除交通違規除依法處罰外，針對飆車行為蒐集相關事證以刑法公共危險罪移送，並深入追查違規人有無幫派黑道背景。