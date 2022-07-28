影／詐欺通緝犯買菜被抓 提點警「蛋不要把我弄破」

新北市淡水區洪姓男子，周二（26日）上午買完菜準備回家，卻因脫口罩抽菸，被轄區警看見趨前規勸盤查。未料，卻赫見洪男是名詐欺通緝犯，員警正準備帶洪返回派出所偵詢時，洪男竟心念剛買的雞蛋，頻向警提點「記得！蛋不要把我弄破。」讓警好氣又好笑。

據了解，洪姓男子（40歲）因詐欺案件遲未到庭應訊，上個月（6月）1日被宜蘭地檢署發布詐欺通緝。周二（26日）上午10時30分許左右，洪男剛從新北市淡水區清水市場買完菜，隨後站在中山路上一間銀行外脫掉口罩抽菸休息。

此時，淡水警分局中山路派出所巡佐蘇樹煌、警員石永軒巡簽經過，見洪男脫罩，本想上前提醒「把口罩配戴好！」不料，警用「M-Police」盤查洪男身分，竟意外發現洪男因詐欺案件，在上個月（6月）1日被宜蘭地檢署發布詐欺通緝，洪男聽警說自己是詐欺犯，一臉茫然錯愕呆坐許久。