男子酒後與人口角衝突 謊報槍擊案遭移送誣告

丁姓男子酒後與人發生口角，打電話謊報槍擊案；警方今天表示，經調閱監視器與查訪，確認丁男謊報，通知到案說明後，坦承當時因飲酒過量神智不清；警詢後依誣告罪嫌移送法辦。

新北市板橋海山警分局表示，7月19日晚間10時30分許，民眾報案指稱有槍擊案，且有人受傷，請警消到場處理。

警分局偵查隊及文聖派出所員警立即到場，卻發現沒有人受傷。查訪發現，報案人丁男以手機撥打110稱有人遭開槍且受傷後，將手機交給友人黃男便自行離去。

警方調查，丁男當時與友人在板橋區文新路某釣蝦場邊釣蝦邊喝酒，疑酒醉後以手機叫Uber準備離開，但神智不清，誤認路邊車旁民眾是Uber司機而彼此發生口角，謊報現場有槍擊案。

新北市警察局勤務中心不敢大意，也通知消防局勤務中心派遣救護車，大批警、消到場後，才釐清丁男謊報。丁男以電話報案稱發生槍擊案後，就由其妻帶返家休息。

警方說，今天通知丁男到案說明，坦承當時因飲酒過量神智不清，疑與他人發生口角糾紛，才撥打電話報案謊稱有槍擊案。經詢問後，依誣告罪嫌將丁男移請新北檢偵辦。

警方說，110專線、119專線是讓民眾於危急時求援報案使用，惡意撥打或謊報，除浪費警、消資源，也可能使需要協助民眾失去救援黃金時效。