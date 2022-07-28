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影／10年未見面 姪子突來電借錢 婦匯款遭騙35萬

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市王姓婦人日前接獲自稱其10年未見面姪子的電話，成功騙王婦匯款35萬元得逞，食髓知味再度來電欲騙76萬元，經銀行行員及警方及時聯手阻詐。警方指出，王婦遭詐騙35萬元部分，已依規定協助通報並受理成案。

新店警分局碧潭派出所巡佐劉衍宗、警員胡嘉瑋日前接獲分局勤務中心通報在轄內台北富邦銀行，有民眾疑遭詐騙等情事，員警獲報後立即趕赴現場。

員警到場瞭解，王姓婦人（68歲）表示，接獲對方電話自稱為其10年未見面的姪子，表示最近生活有困難要借錢，婦人不疑有他，於天早上搭乘捷運至北市永春捷運站附近第一銀行匯款35萬元。

王婦返回新店後再次接到電話，表示還要再借76萬元，還交待若有人問起，要說是付裝潢費；經警方與銀行員勸阻並告知相關案例後，婦人才驚覺受騙，最後成功阻止婦人匯款76萬元。

新店警方呼籲，接獲任何疑似詐騙電話都要保持冷靜，並撥打165反詐騙專線或110報案電話請求協助，切勿一時衝動而受騙上當，造成財產重大損失。

新北市王姓婦人日前接獲自稱其10年未見面姪子的電話，成功騙王婦匯款35萬元得逞，食髓知味再度來電欲騙76萬元，經銀行行員及警方及時聯手阻詐。記者王長鼎／翻攝
新北市王姓婦人日前接獲自稱其10年未見面姪子的電話，成功騙王婦匯款35萬元得逞，食髓知味再度來電欲騙76萬元，經銀行行員及警方及時聯手阻詐。記者王長鼎／翻攝
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