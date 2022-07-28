萬安演習計程車疾駛原來車上有病患 警急送女學生就醫

萬安45號演習昨天在高雄等南部3縣市演練，當警報響起後，1輛計程車在高雄市小港區閃著大燈疾速前行，警方攔下計程車，才知道原來車上有名女學生，因腹痛難當，趕著搭計程車去醫院，員警立即載女學生上警車，快速送醫，令女學生直感謝員警協助。

昨天下午萬安45號演習，當警報響起約10分鐘，約下午1點40分，小港警分局桂陽派出所警員葉萬華與義警，在小港區中安路與明鳳一街口，依規定執行人車疏導，突然有1輛計程車沿中安路頻閃著大燈疾駛而來，警方仍依規定，攔下計程車。