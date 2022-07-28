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萬安演習計程車疾駛原來車上有病患 警急送女學生就醫

聯合報／ 記者林保光／即時報導

萬安45號演習昨天在高雄等南部3縣市演練，當警報響起後，1輛計程車在高雄市小港區閃著大燈疾速前行，警方攔下計程車，才知道原來車上有名女學生，因腹痛難當，趕著搭計程車去醫院，員警立即載女學生上警車，快速送醫，令女學生直感謝員警協助。

昨天下午萬安45號演習，當警報響起約10分鐘，約下午1點40分，小港警分局桂陽派出所警員葉萬華與義警，在小港區中安路與明鳳一街口，依規定執行人車疏導，突然有1輛計程車沿中安路頻閃著大燈疾駛而來，警方仍依規定，攔下計程車。

警方察問計程車司機，為何沒遵守演習規定，司機表示車上有乘客身體不適急需就醫，馬上通報勤務指揮中心，桂陽所長顏靜逸、警員張袁峻隨後趕到，確認車上的戴姓女學生腹痛難耐須緊急送醫，立刻要女學生上警車，一路開啟警示燈、鳴警笛，也幸好路上因演習沒人車，在5分鐘內便將女子送抵小港醫院治療。

萬安45號演習期間，高雄市警小港分局攔下疾駛的計程車，發現司機要趕送女學生就醫。記者林保光／翻攝
萬安45號演習期間，高雄市警小港分局攔下疾駛的計程車，發現司機要趕送女學生就醫。記者林保光／翻攝
萬安45號演習期間，高雄市警小港分局發現計程車要趕送女學生就醫，立即以警車將女學生送到醫院。記者林保光／翻攝
萬安45號演習期間，高雄市警小港分局發現計程車要趕送女學生就醫，立即以警車將女學生送到醫院。記者林保光／翻攝

計程車 萬安演習

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