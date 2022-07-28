影／女童晚上走失田野道路 大甲警逐戶問找到她家人

台中市外埔區一名4歲女童，日前晚上獨自走在田野道路上嚎啕大哭，熱心民眾發現報案，大甲警分局員警到場安撫情緒後，在附近逐戶詢問，20分鐘後找到女童家人，她父親正站在家門口焦急等候，頻頻向警員道謝。

林姓女童平日晚間都會跟隨父親外出散步，當天晚上她看到家門沒關，以為父親外出散步，依循以往的路徑沿途找尋父親的蹤影，卻迷失在外埔區廍子路田野道路上。

她往前走是大安溪堤防道路，附近又全是鄉間田野道路，夜深又找不到父親，當場急得嚎啕大哭，熱心民眾關心，通報大甲警分局安定派出所長陳叔銘、警員陳建宇前往幫忙。

女童無法清楚描述自己身分，2名警員安撫，連哄帶騙的把她帶上警車，逐戶拜訪、沿途詢問路人有沒有人見過女童，過了20分鐘開到楊姓民眾住處，對方一眼認出女童疑似為距離2公里外林家的小女兒，員警將女童載到林家住處；果然，看到她父親已在門口外著急等候，見女兒平安，上前抱住小孩。