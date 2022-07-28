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影／竹北貨車疑油桶翻覆高溫致燃 燒成火球

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導

滾滾火球將小貨車吞噬，濃煙竄燒直衝天際，新竹縣竹北市公所前日前發生火燒車事故，疑因該車後斗裝載一大桶柴油，蓋子未栓緊脫落不慎翻覆，炎夏日曬加上車輛引擎溫度過高，導致起火燃燒，所幸火勢順利撲滅、無人傷亡。

據了解，這起火燒車事故發生於23日15時許，一輛藍色小貨車行駛途中發現後車斗燃燒冒出濃煙，緊急放於竹北市公所前，車主下車後，貨車隨即陷入火海。

經警方了解並調閱監視器查看，車主欲裝填家中耕耘機，出門購買柴油，並將一大桶柴油放置車後斗處，不料油桶蓋子沒栓緊脫落，行駛過程中搖搖晃晃，途中不慎翻覆大量柴油，高溫日曬加上車輛引擎溫度過高，不甚引發火燒車意外，警消人員獲報後及時滅火及現場管制，所幸無人傷亡，也無波及其他車輛、住宅或物品。

竹北警分局呼籲，近日天氣炎熱，用路人上路前應檢查車輛狀況，也應注意車上物品綑綁牢固，隨時注意車況，避免因溫度過高發生意外；平時亦可加強突遇火燒車如何滅火及處理知識，以備不時之需。

小車後斗裝載一大桶柴油，疑蓋子未栓緊脫落不慎翻覆，炎夏日曬加上車輛引擎溫度過高，導致起火燃燒。記者王淑君／翻攝
小車後斗裝載一大桶柴油，疑蓋子未栓緊脫落不慎翻覆，炎夏日曬加上車輛引擎溫度過高，導致起火燃燒。記者王淑君／翻攝
新竹縣竹北市公所前日前發生火燒車事故，疑因該車後斗裝載一大桶柴油，蓋子未栓緊脫落不慎翻覆，炎夏日曬加上車輛引擎溫度過高，導致起火燃燒。記者王淑君／翻攝
新竹縣竹北市公所前日前發生火燒車事故，疑因該車後斗裝載一大桶柴油，蓋子未栓緊脫落不慎翻覆，炎夏日曬加上車輛引擎溫度過高，導致起火燃燒。記者王淑君／翻攝
竹北市公所前發生火燒車事故，濃煙竄燒直衝天際，滾滾火球將小貨車吞噬。記者王淑君／翻攝
竹北市公所前發生火燒車事故，濃煙竄燒直衝天際，滾滾火球將小貨車吞噬。記者王淑君／翻攝
小車後斗裝載一大桶柴油，疑蓋子未栓緊脫落不慎翻覆，炎夏日曬加上車輛引擎溫度過高，導致起火燃燒。記者王淑君／翻攝
小車後斗裝載一大桶柴油，疑蓋子未栓緊脫落不慎翻覆，炎夏日曬加上車輛引擎溫度過高，導致起火燃燒。記者王淑君／翻攝
警方調閱監視器查看，發現一大桶柴油放置車後斗處，因油桶蓋未栓緊脫落，行駛過程中不慎翻覆大量柴油釀災。記者王淑君／翻攝
警方調閱監視器查看，發現一大桶柴油放置車後斗處，因油桶蓋未栓緊脫落，行駛過程中不慎翻覆大量柴油釀災。記者王淑君／翻攝

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