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雲林消防「健力大將」 陳嘉弘征戰世界警消運動會奪金

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣消防局公園分隊隊員陳嘉弘，本月中代表出國至荷蘭鹿特丹參加2022世界警消運動會，昨在臥推項目首獲銅牌，今又獲男子健力83公斤量級金牌，硬舉重量更打破大會紀錄，成績斐然，同事聞訊都相當興奮，期待「雲林之光」下月9日返國分享這份榮耀。

世界警察消防運動會是每2年舉辦一次的國際性運動賽事，參賽者為全球各國現役或退休的執法和消防人員，舉辦多達60種運動比賽項目，本屆為台灣連續第12次組團參加，全國消防人員經內政部消防署遴選7名參加，個個都有優異傑出表現，雲林縣消防局派選公園分隊陳嘉弘參與此次賽事。

今年35歲的陳嘉弘，專注健力訓練6年，把身材練的相當精壯、結實，曾多次參加國內健力比賽，排名名列前茅，原來他是「本科系」出身，畢業自台北體院休閒運動管理系，具健身底子。

陳嘉弘分享，因對救人、救災有無法形容的使命感，選擇走上消防員的路，錄取103年特考班，擔任消防員8年，即使任務繁重仍很享受工作，而下了班「自我訓練」就是他最佳的紓壓管道。

陳嘉弘說，消防員衝到救災救護第一現場時，並不知道是什麼情況，但衝鋒陷陣前，身上就得背著超過4、50公斤的裝備，形同負重前行，勤練健力就對工作有很大幫助，可以節省前線人力。

陳嘉弘回憶某次出勤住宅火警案，獲報有一名女童困在屋內，但建物內部早已被濃煙燻黑，伸手不見五指，他得一邊抱著女童，一邊在黑暗的環境中找路，當時他使出最大力氣與時間賽跑，突破未知，此時健力訓練成果派上用場，終能順利將人救出火場。

陳嘉弘不斷自我訓練「蹲舉」、「臥舉」、「硬舉」並突破負重重量，是「警消界奧運」世界警察消防運動會的常勝軍，2019年在中國四川舉行的第18屆世界警察消防運動會，臥推加硬舉總和項目獲銀牌，去年他許願此次突破紀錄，果真不負所望奪得1金1銅，硬舉更以265公斤打破原大會紀錄252.5公斤，實力爆棚。

雲林縣消防局公園分隊隊員陳嘉弘（右）參加2022世界警消運動會，獲男子健力83公斤量級金牌，硬舉重量更打破大會紀錄。圖／雲林縣消防局提供
雲林縣消防局公園分隊隊員陳嘉弘（右）參加2022世界警消運動會，獲男子健力83公斤量級金牌，硬舉重量更打破大會紀錄。圖／雲林縣消防局提供
雲林縣消防局公園分隊隊員陳嘉弘參加2022世界警消運動會獲1金1銅，硬舉重量更打破大會紀錄，成績斐然。圖／雲林縣消防局提供
雲林縣消防局公園分隊隊員陳嘉弘參加2022世界警消運動會獲1金1銅，硬舉重量更打破大會紀錄，成績斐然。圖／雲林縣消防局提供

警察 消防員 雲林

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