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影／機車疑闖紅燈 大車駕駛氣加速追上 罵對方「青冥」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市清水區一名大型車駕駛正開車起步，看到前方路口機車騎士疑似闖紅燈，他嚇一跳，氣急開車追上，在另一個紅綠燈路口，追到停等紅燈的騎士，大車駕駛氣罵對方：「你青冥哦，不會看紅綠燈嗎，騎車騎這樣」。

本月25日下午，機車騎士在清水區路口疑似闖紅燈，網友看到大車的行車記錄器畫面說：「找死」，認為大車駕駛罵得好，因為機車騎士在紅燈時騎過路口，大車差點撞上，任何人都會嚇一跳，也有網友說，騎士大概做夢也想不到，大車司機居然會追上來罵他，真是不要命了。

台中市清水警分局表示，經查本案疑似機車違反道路交通管理處罰條第53條第一項闖紅燈，可處新台幣1800到3600元罰鍰。

清水分局尚未接獲民眾檢舉，呼籲民眾若遇交通違規，依道路交通管理處罰條例，檢附相舉證資料，向警察局系統檢舉，由警方審視後，依相關規定辦理。

台中市清水區疑似機車闖紅燈，大車駕駛追上罵對方。圖／取自臉書八卦村行車紀錄器
台中市清水區疑似機車闖紅燈，大車駕駛追上罵對方。圖／取自臉書八卦村行車紀錄器

機車騎士 台中市

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