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感謝有你！豐原警分局表揚7名績優義交

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市警察局豐原分局前晚舉辦「豐原義交中隊111年度上、下半年常年訓練」，義交中隊長劉志超親自率隊員參訓，並表揚7名績優義交人員，感謝義交人員執勤不畏烈日，堅守崗位積極協助交通疏導。

前天晚上，豐原警分局舉辦「豐原義交中隊111年度上、下半年常年訓練」，義交大隊大隊長胡栢墩、副大隊長陳永順、游舜安為慰勉豐原義交中隊，特別蒞臨會場，表揚7名績優義交人員，期盼全體義交能見賢思齊，提升整體優質形象外，也對於義交人員執勤堅守崗位，積極協助交通疏導，表達最大敬意與感謝。

常訓課程安排「協勤派遣作業規定」、「恐怖攻擊與反恐對策」、「獎懲作業實施要點暨座談會」、「交通指揮演練」。

課程中，豐原分局副分局長陳鴻斌感謝，義交夥伴犧牲與家人相聚和休息的時間協助警方執勤，不管在連續假期交通崗、馬拉松競賽、宮廟遶境、踩街等大型活動，可見到揮汗如雨的義交同仁們，藉由參訓能讓大家可以更有效率，精準完成交通指揮及疏導的任務。

豐原分局分局長劉安杰表示，感謝豐原義交中隊為轄區交通的付出，所謂「警力有限、民力無窮」，義交是警察最佳的夥伴，尤其豐原義交中隊是一支充滿服務熱忱的團隊，無論平日抑或重要節日，均可見到義交同仁認真執勤的身影，對於維護豐原區、神岡區交通安全順暢有莫大的貢獻。

台中市警察局豐原分局前晚舉辦「豐原義交中隊111年度上、下半年常年訓練」，義交們聚精會神聆聽。圖／台中市警察局豐原分局提供
台中市警察局豐原分局前晚舉辦「豐原義交中隊111年度上、下半年常年訓練」，義交們聚精會神聆聽。圖／台中市警察局豐原分局提供
台中市警察局豐原分局前晚舉辦「豐原義交中隊111年度上、下半年常年訓練」，義交們聚精會神聆聽。圖／台中市警察局豐原分局提供
台中市警察局豐原分局前晚舉辦「豐原義交中隊111年度上、下半年常年訓練」，義交們聚精會神聆聽。圖／台中市警察局豐原分局提供
台中市警察局豐原分局表揚7名績優義交人員，感謝義交人員執勤不畏烈日，堅守崗位積極協助交通疏導。圖／台中市警察局豐原分局提供
台中市警察局豐原分局表揚7名績優義交人員，感謝義交人員執勤不畏烈日，堅守崗位積極協助交通疏導。圖／台中市警察局豐原分局提供

警察 馬拉松 反恐

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