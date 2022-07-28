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堵門口、尾隨砂石車脅要三千萬 北市警逮太陽會大哥
台北市刑大指出，天道盟太陽會元老、綽號「排骨」的陳姓大哥，以土方工程合約糾紛為由，索討土方工程款項，挾幫派成員身分，率旗下10餘名小弟，以恐嚇危安、車輛圍堵工地門口及尾隨砂石車蒐證不法事證等方式，脅迫業者要支付近3000萬元損失賠償才不介入，被害人心生恐懼報案，警方日前逮人。
警方指出，58歲陳姓大哥經營土方公司，以土方工程合約糾紛威脅建商，對方不從，就動員太陽會的雙北及竹桃等地區分會小弟，駕駛車輛圍堵工地，強逼業者屈服。
警方接獲被害人報案，24日見時機成熟，兵分多路，同步於基隆、新北市、桃園、新竹等地，執行搜索並拘提陳姓大哥及手下蔡姓小弟等11人到案，查扣球棒2支、行動電話21具、平板電腦1台等相關證物。
台北市從7月11日至24日，共計檢肅涉嫌犯罪組織案7件，其中治平檢肅目標7人、共犯45人，查獲槍枝10支、棍棒及各類毒品等證物，並查扣不法利得車輛6輛、現金210萬餘元。
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