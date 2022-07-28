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影／桃議員參選人服務處旁槍擊 竟是行車糾紛記下保時捷

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市議員參選人陳羽凡服務處斜對面、平鎮區東豐路口停放保時捷轎車，昨天遭人持鎮暴槍開7發鋼珠彈槍擊，警方逮捕36歲文姓男子3人，查出文男上周與該車險擦撞，記下車號不滿開槍，警方今天上午表示，開槍動機疑不滿行車糾紛，警訊後將文男3人依槍械彈藥條例、恐嚇、毀損等罪嫌移送桃檢偵辦。

陳羽凡在平鎮區參選服務處斜對面50公尺處轎車發生槍擊，引起陳羽凡服務處、居民震驚， 警方第一時間釐清槍擊與選舉無關，警方表示，詹姓女車主保時捷轎車左後車窗及左側車身鈑金遭人開7發鋼珠彈射擊毀損，警方循線逮捕文男與許男（20歲）、林男（24歲）3人及查獲2把鎮暴槍。

文男供稱，他與車主上周發生行車糾紛不滿，記下白色保時捷及車號，3天前從友人得知該車停在東豐路口，透過網購購買2把鎮暴槍和鋼珠彈，夥同友人前往開槍洩憤。

從事裝修工程的詹女丈夫事後想起供承，他上周開車，與一輛轎車差一點發生擦撞，他認為未擦撞未理會，未料引起對方不滿開槍。

桃園議員參選人陳羽凡服務處附近轎車槍擊案偵破抓3嫌。記者曾增勳／翻攝
桃園議員參選人陳羽凡服務處附近轎車槍擊案偵破抓3嫌。記者曾增勳／翻攝
桃園市議員參選人陳羽凡服務處附近轎車槍擊案偵破，行車糾紛不滿動機。記者曾增勳／翻攝
桃園市議員參選人陳羽凡服務處附近轎車槍擊案偵破，行車糾紛不滿動機。記者曾增勳／翻攝
桃園市議員參選人陳羽凡服務處附近轎車槍擊案偵破，查獲2把鎮暴槍。記者曾增勳／翻攝
桃園市議員參選人陳羽凡服務處附近轎車槍擊案偵破，查獲2把鎮暴槍。記者曾增勳／翻攝

槍擊 保時捷

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