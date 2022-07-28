影／91歲老婦跌落水圳 熱心民眾跳入圳內、員警協助即刻救援

苗栗縣91歲徐姓老婦與丈夫、外勞在清晨7點多外出採筍時，不慎跌落水圳，被水流往下游沖了20多公尺，數名熱心民眾及時跳入圳內將老婦抓住，員警也趕到協助，架設鋁梯將老婦救起，及時化解一場危機。

苗栗警分局明德派出所警員廖福華、何佳朕26日上午執勤時，接獲徐姓老翁報案稱，他的妻子在頭屋鄉明德村自來水廠附近，因跨越圳溝要到對岸竹林內採筍，不料在跨越簡易橋時失足掉落水溝，亟需救援。