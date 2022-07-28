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影／91歲老婦跌落水圳 熱心民眾跳入圳內、員警協助即刻救援

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣91歲徐姓老婦與丈夫、外勞在清晨7點多外出採筍時，不慎跌落水圳，被水流往下游沖了20多公尺，數名熱心民眾及時跳入圳內將老婦抓住，員警也趕到協助，架設鋁梯將老婦救起，及時化解一場危機。

苗栗警分局明德派出所警員廖福華、何佳朕26日上午執勤時，接獲徐姓老翁報案稱，他的妻子在頭屋鄉明德村自來水廠附近，因跨越圳溝要到對岸竹林內採筍，不料在跨越簡易橋時失足掉落水溝，亟需救援。

員警立即聯絡消防局人員救護並趕赴現場，到場時已有數名熱心民眾跳入水中抓住老婦，員警先用竹竿讓水裡的民眾抓穩，再架設鋁梯，在眾人合力下，將落水的徐姓老婦救起，老人家身體無大礙，精神狀況良好，警方將她送回家中，家屬對員警的及時救助感謝不已。

91歲老婦跌入水圳，員警和民眾合作救援。圖／警方提供
91歲老婦跌入水圳，員警和民眾合作救援。圖／警方提供
91歲老婦跌入水圳，員警和民眾合作救援。圖／警方提供
91歲老婦跌入水圳，員警和民眾合作救援。圖／警方提供
91歲老婦跌入水圳，員警和民眾合作救援。圖／警方提供
91歲老婦跌入水圳，員警和民眾合作救援。圖／警方提供
91歲老婦跌入水圳，員警和民眾合作救援。圖／警方提供
91歲老婦跌入水圳，員警和民眾合作救援。圖／警方提供

苗栗縣

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