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高雄輪椅翁車資差30元遭運匠丟包 警推1公里送返家
高雄市一名坐著輪椅的張姓老翁就醫後，家人叫計程車代付車資，但少了30元，司機不願將他載至目的地，直接叫他下車；巡邏警網獲報有輪椅翁迷途，關心得知張翁被運匠丟包，警方擔心他安危，推輪椅走了 1公里，將他護送返家。
鳳山警分局過埤所警員張晏銘和陳宣蔓，26日執行巡邏，下午1時許接獲民眾報案，指中崙一路路邊有名老翁疑似迷途，警網趕抵現場查看。
警方到場時，發現76歲的張姓老翁坐在輪椅上，在烈日下曬太陽，熱得滿頭大汗，於是趨前詢問；張翁告知上午從醫院看完病後，家人有幫他代叫計程車，且先付了錢，但還沒到家，計程車司機表示預付的車資不夠，中途就將他放下車。
張翁說，因身無分文，也沒手機可聯絡家人，加上雙腳行動不便須靠輪椅，中午烈日難耐，只能先在路旁休息。警方詢問他住處資料，但張翁卻記不清楚住家地址，也沒記家人的電話，幸好他還記得自己的身分證號碼，警方順利查到他的住處，離現場約1公里。
警方擔心張翁在豔陽下體力不支，會發生危險，在酷熱下，推著張翁的輪椅，一路上陪老翁聊天，一步一步將他安全護送回家，暖心之舉讓張翁感激不已。
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