基警公布掃黑成果 檢肅治平對象6名 共44人犯嫌送辦

基隆市警局今天公布近期「掃黑行動」專案成果，共檢肅治平對象6名，共犯44人送辦。其中暖暖地區鄭姓角頭涉嫌要求暖暖區多項工程業者支付「在地」費用， 並因一處工地未將土方工程讓鄭承包，率眾恐嚇及毆打土方工程業者，被警方依違反組織犯罪條例等罪嫌送辦。

基市刑警大隊表示，7月11日起配合內政部警政署執行「全國同步掃黑行動」專案，針對轄內暴力犯罪集團、詐欺犯罪集團、聚眾鬥毆滋事分子等案件強力查緝，共檢肅治平對象6名，共犯44人。各警分局在幫派成員經常聚集地點或易生治安事故的場所執行威力掃蕩，偵破刑案216件共260人涉案，查獲36名通緝犯。

刑大偵二隊查出，鄭男宣稱暖暖地區老大，對於暖暖區內各項工程都想插手，要求業者支付「在地」費用，放話營造廢棄土方須由他承包，得手後再加成分包牟利。有名建商未答應讓鄭承包土方工程，鄭男竟涉嫌率幫眾到工地及包商住家作勢恐嚇，並毆打建商合作的土方工程合夥人及友人。

基隆警三分局逮捕以余姓男子為首之暴力犯罪集團，余曾涉嫌持有毒品，在八堵路遇警攔查時，開車衝撞警車逃逸。警方追查後發現，余男另因與人發生口角糾紛，涉嫌率眾持手銬控制被害人，押往山區毆打凌虐，也曾因協調友人債務糾紛不成，涉嫌率眾持開山刀砍傷被害人。

警二分局檢肅盧姓男子為首的詐欺犯罪集團，涉嫌以提供工作機會誘騙被害人交付個人帳戶、提款卡後，由幫眾將被害人囚禁在租貸處所，不定時轉移地點。有被害人不從遭用手銬銬住，又遭人用西瓜刀、辣椒水施虐，一名被害人自3樓拘禁處跳樓脫逃後報案。