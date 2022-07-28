3歲女童受困超商廁所 消防員破門救援

嘉義市有名3歲女童和爸爸深夜到超商購物，女童自行上廁所後疑力氣不夠拉不開門閂，在廁所內不斷哭喊，爸爸急得在門外不知如何是好，店員聯絡119，消防救護人員到場利用破壞器材撐開門鎖協助脫困。

這名爸爸表示，由於半夜小孩肚子餓，今天凌晨帶小孩到附近超商想買點宵夜吃，因為要照顧另外2名小孩，沒注意到女兒自己跑進廁所，疑似因為將門關上後力氣不夠拉不開門閂，女兒因為緊張而一直哭喊，他在廁所門外聽到哭喊聲擔心地不知如何是好，請店員撥打119請求協助。

市消防局德安分隊出動救護車及救災器材車，了解狀況後先安撫情緒，表示小女孩目前沒有生命危險，不要擔心；研斷門鎖狀況，準備三用敲棒及電動油壓撐開器，先將廁所門撐開縫隙，再使用電動油壓撐開器將門鎖撐開，不久小女孩順利脫困，救護人員評估小女孩生命徵象穩定，肢體無明顯外傷，家長抱著受驚嚇的女兒頻頻道謝並表示不需要就醫，消防救護人員完成任務離開現場。