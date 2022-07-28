3歲女童受困超商廁所 消防員破門救援
嘉義市有名3歲女童和爸爸深夜到超商購物，女童自行上廁所後疑力氣不夠拉不開門閂，在廁所內不斷哭喊，爸爸急得在門外不知如何是好，店員聯絡119，消防救護人員到場利用破壞器材撐開門鎖協助脫困。
這名爸爸表示，由於半夜小孩肚子餓，今天凌晨帶小孩到附近超商想買點宵夜吃，因為要照顧另外2名小孩，沒注意到女兒自己跑進廁所，疑似因為將門關上後力氣不夠拉不開門閂，女兒因為緊張而一直哭喊，他在廁所門外聽到哭喊聲擔心地不知如何是好，請店員撥打119請求協助。
市消防局德安分隊出動救護車及救災器材車，了解狀況後先安撫情緒，表示小女孩目前沒有生命危險，不要擔心；研斷門鎖狀況，準備三用敲棒及電動油壓撐開器，先將廁所門撐開縫隙，再使用電動油壓撐開器將門鎖撐開，不久小女孩順利脫困，救護人員評估小女孩生命徵象穩定，肢體無明顯外傷，家長抱著受驚嚇的女兒頻頻道謝並表示不需要就醫，消防救護人員完成任務離開現場。
市府消防局提醒民眾，帶孩童外出時要多加留意，勿讓孩童獨自離開視線或進入其他空間反鎖，以免受困或發生憾事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言