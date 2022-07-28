心儀女網友贈LV包 韓籍男大生付6000取貨她消失了

韓國籍一名尹姓男大生在高雄當交換生，透過交友軟體認識一名女網友，尹男以為女方對他有好感，可談一場異國戀，女方稱要送他LV包當禮物，但需支付6000元稅金，尹滿心歡喜至超商付款取貨，回家打開一看，才知是假貨受騙報警。

警方指出，韓籍尹姓男大生（36歲）在高雄當交換生，尹男透過交友軟體認識一名貌美的女網友，雙方相談甚歡，尹男以為女網友對他有好感，也想把對方當女友，好好談一場異國戀。

尹男還未和女網友約出見面時，女網友突然稱要贈送尹男一個LV包當作禮物，但須支付進口稅金，尹男信以為真，滿心歡喜至超商付款6000元取貨，捧著LV包回家後，打開一看是不知名的假貨包包，聯繫女網友卻慘遭封鎖，尹男才恍然大悟遭到詐騙。