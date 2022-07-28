快訊

特赦大直違規住宅 北市府直球對決端出全市解套方案

投書／學術寄生蟲：陳明通這類學者對國安的危害

突破萬五！美股勁揚帶動台股早盤漲近百點 台積開盤漲7元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

心儀女網友贈LV包 韓籍男大生付6000取貨她消失了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

韓國籍一名尹姓男大生在高雄當交換生，透過交友軟體認識一名女網友，尹男以為女方對他有好感，可談一場異國戀，女方稱要送他LV包當禮物，但需支付6000元稅金，尹滿心歡喜至超商付款取貨，回家打開一看，才知是假貨受騙報警。

警方指出，韓籍尹姓男大生（36歲）在高雄當交換生，尹男透過交友軟體認識一名貌美的女網友，雙方相談甚歡，尹男以為女網友對他有好感，也想把對方當女友，好好談一場異國戀。

尹男還未和女網友約出見面時，女網友突然稱要贈送尹男一個LV包當作禮物，但須支付進口稅金，尹男信以為真，滿心歡喜至超商付款6000元取貨，捧著LV包回家後，打開一看是不知名的假貨包包，聯繫女網友卻慘遭封鎖，尹男才恍然大悟遭到詐騙

尹男21日垂頭喪氣走進三民二警分局鼎金派出所，以不流利的中文報案，警員方嘉琳告知尹男此為典型「假交友｣詐騙手法，告誡尹男網路交友要小心謹慎，虛擬愛情陷阱多，若涉及金錢交易極可能是詐騙，可撥打110報案電話或165反詐騙專線求證，避免感情和財物兩頭空。

三民二警分局鼎金派出所警方告知尹男，他遇到典型「假交友｣詐騙手法，告誡他網路交友要小心謹慎。記者石秀華／翻攝
三民二警分局鼎金派出所警方告知尹男，他遇到典型「假交友｣詐騙手法，告誡他網路交友要小心謹慎。記者石秀華／翻攝
韓籍男大生因心儀女網友告知要贈送他LV包，付6000取貨結果是假的，女方也從此失聯，才知被詐騙，向警方報案。記者石秀華／翻攝
韓籍男大生因心儀女網友告知要贈送他LV包，付6000取貨結果是假的，女方也從此失聯，才知被詐騙，向警方報案。記者石秀華／翻攝

詐騙 LV

延伸閱讀

北市男子遭誆可代操飆股獲利 南港警成功阻詐

45歲女「約會神器」右滑找到愛 捧138萬救他卻幻滅

「姐妹外約俱樂部」與正妹過夜？資訊男被騙5萬8買套餐

29歲男玩交友軟體騙女童拍裸照 稱玩「主僕遊戲」連同學也不放過

相關新聞

宜蘭站司機員跨軌遭撞身亡 運安會籲台鐵落實標準作業程序

台鐵昨天晚間在宜蘭站發生貨物列車司機員跨越軌道，遭另一班貨物列車撞擊事件，遭撞司機員經搶救不治。國家運輸安全調查委員會已...

聯結車化學槽車碰撞 西濱快速道路全線停預計9點恢復通車

西濱快速道路台中大甲段今天凌晨發生車禍，載磚塊等建材的聯結車和化學槽車碰撞，聯結車頭幾乎全毀，駕駛受傷，路面散落磚塊等物...

心儀女網友贈LV包 韓籍男大生付6000取貨她消失了

韓國籍一名尹姓男大生在高雄當交換生，透過交友軟體認識一名女網友，尹男以為女方對他有好感，可談一場異國戀，女方稱要送他LV...

假冒大甲媽等團體 詐團騙3千多萬

詐騙集團假冒唐氏症、大甲媽、育成社會福利基金會等四十五個公益團體，近一年向一八八名捐款人謊稱誤設分期付款共騙走三四○九萬...

包庇私娼寮 3現任、退休警收押

屏東縣內埔警分局新北勢派出所程姓巡佐與退休林姓組長、利姓警員，涉嫌包庇內埔鄉長青巷私娼寮；檢廉接獲檢舉，前天搜索新北勢所...

「沒有月台」跨越軌道釀禍！台鐵貨物列車撞死自家司機員

台鐵晚間驚傳貨物列車撞死自家司機員意外。據了解，台鐵晚間8時30分左右，一列7556次貨物列車行駛進入宜蘭站時，不料竟撞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。