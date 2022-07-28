聯結車化學槽車碰撞 西濱快速道路全線停預計9點恢復通車

西濱快速道路台中大甲段今天凌晨發生車禍，載磁磚等建材的聯結車和化學槽車碰撞，聯結車頭幾乎全毀，駕駛受傷，路面散落磁磚等物，化學槽車幸未起火，交通中斷，警方正排除障礙，預計早上9點恢復交通，提醒用路人注意。

警方調查，54歲游姓男子駕駛聯結車，載滿磁磚等物，今天凌晨2點44分，行經西濱快速道路大甲段南下134.8公里處，沿西濱快速道路北往南直行行駛，和52歲林姓男子駕駛的化學槽車碰撞。

二車碰撞，聯結車車頭嚴重毀損，載物散落路面，台中市消防局救護車到場，將受傷的游男送大甲李綜合醫院，他顱內些微出血和雙肩等多處挫傷，警方對二名駕駛酒測，酒測值都是0，警方初判，聯結車未注意車前狀態追撞前車，正調查肇事原因中，事故現場預計早上9點恢復通車。