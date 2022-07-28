聽新聞
test
0:00 / 0:00
聯結車化學槽車碰撞 西濱快速道路全線停預計9點恢復通車
西濱快速道路台中大甲段今天凌晨發生車禍，載磁磚等建材的聯結車和化學槽車碰撞，聯結車頭幾乎全毀，駕駛受傷，路面散落磁磚等物，化學槽車幸未起火，交通中斷，警方正排除障礙，預計早上9點恢復交通，提醒用路人注意。
警方調查，54歲游姓男子駕駛聯結車，載滿磁磚等物，今天凌晨2點44分，行經西濱快速道路大甲段南下134.8公里處，沿西濱快速道路北往南直行行駛，和52歲林姓男子駕駛的化學槽車碰撞。
二車碰撞，聯結車車頭嚴重毀損，載物散落路面，台中市消防局救護車到場，將受傷的游男送大甲李綜合醫院，他顱內些微出血和雙肩等多處挫傷，警方對二名駕駛酒測，酒測值都是0，警方初判，聯結車未注意車前狀態追撞前車，正調查肇事原因中，事故現場預計早上9點恢復通車。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言