「沒有月台」跨越軌道釀禍！台鐵貨物列車撞死自家司機員

台鐵晚間驚傳貨物列車撞死自家司機員意外。據了解，台鐵晚間8時30分左右，一列7556次貨物列車行駛進入宜蘭站時，不料竟撞上另一名在軌道上準備接班7557次貨物列車的司機員，司機員送醫不治死亡，該起意外也導致宜蘭=四城間一度西線單線行車。

台鐵表示，7556貨物列車是南下列車，7557則是北上的貨物列車，該名司機員是要從機務站走出來，到停駛在第四股道的7557次貨物列車，由於第四股道沒有月台，司機員若要上車，確實得要跨越月台，不料卻被行駛而來7556次貨物列車撞上。

不過台鐵資深司機員表示，宜蘭站的第一股道靠近第一月台，第二股道靠近第二月台的Ａ側，第三股道靠近第二月台的Ｂ側，唯獨第四股道沒有靠近月台，所以司機員如果想要接車的時候，都要穿上反光背心，經過軌道時，也要左右邊互看，且要互換應答才可以，確定沒有來車才可以跨越。

該名資深司機員表示，交班列車進站時，司機員也有一個固定位子，就是坐著等待，貨物列車採雙乘務，無論是交班，還是接班，都是兩名司機。

該名資深司機員也提到，司機員要進站時快要到月台前時，會有一個習慣把大燈關掉，留下小燈，因為會考慮到值班站長在月台，若燈光太強反而會看不清楚，但即便如此，小燈仍足以看清楚車前狀況，但該起意外是連煞車都來不及，可見距離相當近，懷疑該司機員根本連看都沒有看，就直接跳下月台，才會發生該起意外。

台鐵則表示，貨物列車不可能占著客運路線，通常都是放在比較旁邊，司機員要上車，勢必都要有跨越軌道的狀況，詳細原因還在調查中。