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詐團成員冒稱兒子鼓吹買日幣 基隆老翁險些被騙48萬元

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市鄭姓老翁接到詐騙集團成員打來的電話，誤以為是他兒子來電，告知投資日幣未來可以賺匯差。老翁到銀行提款時，行員發現可疑通報警方。警員接聽老翁的電話，對方隨即「無語」並掛斷，老翁才確信上當，慶幸還好老本保住了。

基隆市警一分局今天表示，忠二路派出所25日中午接獲轄區一信合作社來電，表示年近80歲鄭姓老翁臨櫃，想要提領出名下帳戶內的48萬元存款，行員詢問老翁提領現金用途，見老翁支支吾吾，前後說法不一致，擔心他被騙，通知警方到場協助了解。

警員黃瀚緯到場初步了解後，詢問鄭姓老翁原委。老翁說，日前接獲「兒子」來電，告訴他日幣最近大幅貶值，現在可以利用這個時機大量購買，日後可賺取一波匯差，所以才會到銀行領款，想較匯給兒子投資。

警員請老翁當場和「兒子」通電話，過程中接過電話詢問對方身分證字號，結果電話那頭的男子聽到陌生聲音，心聲警覺，未再說話並掛斷電話，警員回撥就打不通了。

黃瀚緯告訴鄭姓老翁是詐騙集團成員，先讓他誤認是他兒子來電，取得老翁信任後再鼓吹投資。黃並利用警政系統查詢到老翁兒子的電話，當場撥通讓父子通話，老翁才恍然大悟，感謝行員及警方即時協助保住老本。

警方提示民眾，金融投資詐騙手法日新月異，利用臉書、電子通訊等灌輸你錯誤訊息，導致你信以為真，如有疑慮請撥打110、165專線，由警方協助辨別真假。

基隆市鄭姓老翁接到詐騙集團成員打來的電話，誤信是他兒子來電要他投資日幣，險些被騙48萬元。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市鄭姓老翁接到詐騙集團成員打來的電話，誤信是他兒子來電要他投資日幣，險些被騙48萬元。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市鄭姓老翁接到詐騙集團成員打來的電話，誤信是他兒子來電要他投資日幣，險些被騙48萬元。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市鄭姓老翁接到詐騙集團成員打來的電話，誤信是他兒子來電要他投資日幣，險些被騙48萬元。記者邱瑞杰／翻攝

兒子 詐騙集團

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