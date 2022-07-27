桃園機車男闖紅燈車禍如保齡球 4車4人瞬間撞翻受傷

桃園市18歲陳姓男子昨天騎乘機車從中壢往北行駛，行經中壢區中華路、忠孝路口，如「打保齡球」撞倒3輛機車，造成4輛機車男女騎士4人摔倒路中擦挫傷，警方今天下午表示，李男疑似闖紅燈，依道路交通管理處罰條規定將處1800至5400元罰款。

中壢警方表示，陳男今年18歲考取機車駕照，他騎機車從中壢往桃園方向行駛，在中壢中華路、忠孝路時，燈號變紅燈，往忠孝路的多輛機車綠燈起步，李男如保齡球般撞上倒3輛機車的張姓（36歲）、郭姓婦人（69歲）、李姓（18歲）騎士3人紛紛倒地，4機車人車均摔倒路中，陳男受傷較重送醫無大礙，被撞騎士3人擦挫傷，警方酒測值均為０。