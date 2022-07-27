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桃園機車男闖紅燈車禍如保齡球 4車4人瞬間撞翻受傷

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市18歲陳姓男子昨天騎乘機車從中壢往北行駛，行經中壢區中華路、忠孝路口，如「打保齡球」撞倒3輛機車，造成4輛機車男女騎士4人摔倒路中擦挫傷，警方今天下午表示，李男疑似闖紅燈，依道路交通管理處罰條規定將處1800至5400元罰款。

中壢警方表示，陳男今年18歲考取機車駕照，他騎機車從中壢往桃園方向行駛，在中壢中華路、忠孝路時，燈號變紅燈，往忠孝路的多輛機車綠燈起步，李男如保齡球般撞上倒3輛機車的張姓（36歲）、郭姓婦人（69歲）、李姓（18歲）騎士3人紛紛倒地，4機車人車均摔倒路中，陳男受傷較重送醫無大礙，被撞騎士3人擦挫傷，警方酒測值均為０。

該起車禍發生後，路過網友PO網，引起中壢、內壢網友熱議，有的網友說，「闖紅燈真是夭壽!」，也有網友PO文「被撞好衰小」，有人說，綠燈要多注意了，防衛駕駛是必需的」，網友紛紛批評闖紅燈騎士，警方表示，陳姓機車騎士闖紅燈造成車禍，依道路交通管理條例規定，至少罰處1800元以上。

桃園陳姓機車騎士疑闖紅燈，如「打保齡球」撞倒3輛機車，4車4人受傷。記者曾增勳／翻攝
桃園陳姓機車騎士疑闖紅燈，如「打保齡球」撞倒3輛機車，4車4人受傷。記者曾增勳／翻攝
桃園陳姓機車騎士疑闖紅燈，如「打保齡球」撞倒3輛機車，4車4人受傷。記者曾增勳／翻攝
桃園陳姓機車騎士疑闖紅燈，如「打保齡球」撞倒3輛機車，4車4人受傷。記者曾增勳／翻攝
桃園陳姓機車騎士疑闖紅燈，如「打保齡球」撞倒3輛機車，4車4人受傷。記者曾增勳／翻攝
桃園陳姓機車騎士疑闖紅燈，如「打保齡球」撞倒3輛機車，4車4人受傷。記者曾增勳／翻攝

桃園 車禍

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