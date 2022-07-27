基隆救護車出勤遇紅燈右轉與機車碰撞 女騎士昏迷送醫

基隆市劉姓消防隊員昨晚駕駛救護車載送患者就醫途中，在源遠路遇紅燈右轉水源路時，連姓女子騎機車沿水源路直行，兩車在路口發生碰撞。連女頭部出血送醫急救，昏迷指數6。消防局長陳龍輝等人今天到醫院探視並向家屬致歉；肇事原因由警方調查中。

劉姓消防隊員昨晚7點多，從碇內載送受傷的李姓女子前往台灣礦工醫院急診途中，沿源遠路一路閃燈、鳴笛，行經水源路口時遇紅燈，劉疑因為左側A柱遮蔽視線，沒有發現連女騎機車從左方水源路直行通過路口，救護車轉彎進入水源路後，左側車身與機車發生碰撞。

車禍發生後，消防局調派暖暖、七堵分隊救護車前往現場，將李女送往礦工醫院，另將陷入昏迷的連女，送往基隆長庚醫院急救。連女因為腦內出血，昏迷指數6。醫院今天凌晨動手術後轉入加護病房，昏迷指數提升為8。

基隆市消防局表示，發生事故後就派員前往醫院，關心連女病況及治療，並向家屬表達歉意；消防局長陳龍輝今天上午也到加護病房探視。

消防局表示，案發後再次對各消防分隊同仁宣導，駕車行經路口要特別注意，尤其是遇到紅燈時，最好能先停車觀察後再行駛，以免發生事故。