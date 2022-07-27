彰化自小客車撞電線桿 偷車賊卡在車內無所遁形

彰化縣溪湖鎮今天清晨發生自小客車撞電線桿車禍，員警到場發現，自小客車昨天才通報失竊，受傷駕駛楊男就是偷車賊，警方除將楊男送醫外，另追查楊男所犯多起竊案。

彰化縣警察局溪湖分局一名員警指出，清晨5時30分左右接獲民眾報案指稱，一輛自小客車行經彰化溪湖鎮東興路與長青路口時，突然失控撞上路旁電線桿，員警趕到現場時，發現開車的楊男卡在車內動彈不得，於是會同消防隊員將楊男救出送醫。

員警現場查詢肇事車輛車牌號碼察覺有異，循線查出車輛已在昨天報失竊，才發現楊男就是竊嫌，另在車上找到鑽孔機等工具。

警方指出，楊男昨天清晨進入溪湖鎮一間民宅行竊，偷走屋內3雙鞋子及1把工具刀，另將屋主小客車開走後，立即換上偷來的車牌，沒想到今天開車出門卻發生車禍意外。

警方表示，楊男疑在彰化、雲林犯下多起竊案，將等到楊男傷勢穩定後再進行訊問，以釐清車禍發生原因以及楊男犯案細節。