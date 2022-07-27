南投每月撥119謊報火災上百通 消防局決定祭5萬元重罰

過去常有民眾撥打119謊報火災等情事，南投縣一個月內甚至高達上百通，南投消防局決定不再寬貸，未來若再發生謊報火災、惡意騷擾或兒童嬉鬧撥打119等情事，將依消防法第36條加重處新台幣1萬5000元以上，5萬元以下的罰鍰。

南投消防局指揮科長張國洲表示，近來常有民眾謊報火災、惡意進電騷擾或發生兒童嬉鬧撥打的情況，一個月內的謊報電話高達100通以上，大量耗費救災救護資源，更讓救災救護人員不堪其擾，因而決定不再容忍。

林姓消防員提到，在值勤救災救護指揮的工作以來，常會接到民眾或兒童無故撥打119電話進線，等消防車或救護車到達現場以後才發現並沒有相關情況，容易分散救災救護能量，也造成真正有需要的民眾無法撥打進線的情況，延誤救災救護的狀況產生。

張國洲強調，當民眾發現有火災發生或緊急救護需要，可撥119救災專線電話通報，若所在位置沒有訊號，也可撥112再按9，亦可轉接到消防單位，民眾也可下載由消防署開發的119報案APP，可直接透過手機提供即時定位報案。