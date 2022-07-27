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台64線釀3車推撞 汽車遭撞凹損1乘客輕傷
新北市楊姓男子，今天上午近11時許，駕駛小貨車行經台64線五股一匝道往板橋方向，疑因未注意車前狀況，追撞前方劉男所駕駛的汽車，導致劉男車身失控往前推撞前車，造成劉男車身凹陷毀損，1女乘客挫傷送醫，所幸並無大礙。由於肇事駕駛皆無酒駕，事故原因有待警調查釐清。
據了解，楊姓男子（64歲）今天上午10時59分許，駕駛一輛小貨車行經新北市台64線五股一匝道往板橋方向，楊男疑因未注意車前狀況，往前撞上劉男（33歲）所駕駛的汽車，導致劉男失控，車身再往前推撞邱男（41歲）駕駛的另輛小貨車。
車禍瞬間造成劉男座車車體凹陷、車窗碎裂一地，其右前座陳姓（29歲）女乘客則肢體多處挫傷，緊急送醫急救，所幸並無大礙。事後警方趕抵，對肇事3方進行酒測，皆無酒精反應，至於確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查後釐清。
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