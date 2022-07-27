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上演全武行...2車險碰撞女騎士好心提醒 反遭5旬婦街頭暴打

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄李姓婦人今上午7時許騎乘電動自行車，在三民區熱河一街，差點與另名李姓女子碰撞，李女好心提醒李婦騎車小心，反遭對方拉下機車，兩名婦人在高雄街頭上演全武行，過程全被附近民眾拍下，警方到場後李女不服，強調驗傷後要對李婦提告。

警方調查，李姓婦人（56歲）今上午7時許，騎著電動自行車沿青島街行駛，準備左轉熱河一街時，正巧另名李女（45歲）沿熱河一街經過，李女險遭李婦撞上，受驚後將機車停妥，提醒李婦騎車注意一點。

沒料李女一席話點燃李婦怒火，李婦隨即衝上前將李女從機車拉下來，兩人當街扭打，李女一度被李婦推倒在地，起來後再與李婦爭執，李婦不滿，再次衝上前「出拳」揮向李女，兩人衝突場面全被附近路人看傻眼。

轄區十全路派出所員警獲報後，到場了解狀況，協調兩人怒火後，先告知雙方提告權利，遭打的李女手腳有擦、挫傷，當場強調要自行到醫院驗傷，對李婦提告傷害，兩人糾紛才暫時先畫句點。

李姓婦人（左）和李姓女子（右）在街頭爆發衝突，讓路過民眾看傻眼。翻攝自社會事新聞影音
李姓婦人（左）和李姓女子（右）在街頭爆發衝突，讓路過民眾看傻眼。翻攝自社會事新聞影音

電動自行車

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