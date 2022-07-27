影／欠債4萬避不見面！蘆洲男當街遭擄 警追1小時攔截救出

新北市蘆洲區陳姓男子，因積欠嚴男4萬元卻避不見面，上周六（23日）晚上，陳男在民族路遭嚴男等5人碰到，遭擄上車隨即載往板橋方向。案經路人看到報警，警以車追人於一小時後，在板橋果菜市場攔截救出，將5嫌帶回偵辦，警詢後依妨害自由罪嫌送辦。

據了解，被害陳男（33歲）與主嫌嚴男（39歲）互為友人，日前陳男陸續向嚴男借了4萬元應急。不料，陳男錢借到了，不但沒有還錢，還避不見面，甚至在外四處放話，道說陳男百般不是，這話傳到嚴男耳裡相當不是滋味。

上周六晚上6時25分左右，嚴男夥同許男（20歲）、林男（20歲）、羅男（21歲）、許男（20歲）分乘兩輛汽車，刻意到新北市蘆洲區民族路148巷附近堵陳男，果然當晚就遇到陳男走路經過。

一群人將陳攔下圍住，只見主嫌嚴男衝前，一手掐住陳男脖子怒問「你為什麼避不見面不還錢？又到處說我壞話！」陳男被嚇到頻頻解釋「我沒說過啊！」嚴男等5嫌強拉陳男上車，還邊對陳嗆說「你跟我們到土地公廟發誓。」隨後將車開往陳嫌工作地點（板橋果菜市場）內土地公廟。