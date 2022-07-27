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65歲臨時工住院1月分文不剩 遭小黃丟包卻迎柳暗花明

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市張姓男子長年打零工維生，卻在65歲之際意外受傷住院，不僅花光微薄積蓄，還舉目無親，令他頓感絕望，搭計程車又被丟包，所幸被巡邏員警發現，轉介社會局；社工目前將他安置在福利機構，替他申請急難救助及低收補助，讓男子看見一絲曙光，眼眶泛淚稱「會好好振作」。

大園警分局竹圍派出所6月29日傍晚5時許接獲報案，民眾稱一名男子坐輪椅在三民路一段復興空廚前徘徊，警員王冠皓獲報立即到場關心。

張男表示，自己原在桃園區租屋，做派遣工維生，但6月初受了傷，加上本身脊椎有宿疾，住院近一個月，花光幾乎所有積蓄，加上自己未婚，父母、手足都已過世，出院後無依無靠，還得坐輪椅才能行動，頓感人生沒了希望。

張男說，雖然醫院有好心人接濟他車錢，但他搭上計程車也不知該去哪裡，便漫無目的遊蕩，到了竹圍地區時車錢用完，就被司機放在路邊。

員警見張男衣著單薄，除了輪椅外，身上只帶了一個裝日用品的大白色塑膠袋，於心不忍，便把他帶回派出所休息，同時聯繫社會局人員幫忙安排旅館，並親自送他去，才有暫時棲身之處，讓張男十分感動，眼眶泛淚說「會好好振作」。

社會局今指出，張男目前是社會局服務個案，在旅館住一陣子後，7月中已轉介至老人福利機構安置，社工也已替他申請2萬元急難救助金，以及3000元醫療補助，目前復原狀況不錯，可望重返社區，

社工發現，張男身上沒錢，戶頭也空，但今年剛好滿65歲，恰符合老人低收入戶資格，目前正在申請中，日後每月可望有7700多元補貼，供他自立生活；社工也正在透過勞動局了解，張男是否有職災保險金可領。

張姓老翁長年打零工，剛滿65歲卻遭逢重大傷害，出院後只能坐輪椅行動，身無分文，經警方與社會局協助，找到人生希望。記者楊湛華／翻攝
張姓老翁長年打零工，剛滿65歲卻遭逢重大傷害，出院後只能坐輪椅行動，身無分文，經警方與社會局協助，找到人生希望。記者楊湛華／翻攝

社工 輪椅

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