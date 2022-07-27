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影／無奈！百萬愛車保養出廠就被撞 無照Gogoro吞罰單
台中市廖男剛牽百萬愛車駛出保養廠，迴轉時遭後方直行Gogoro機車撞上，藍姓騎士一度彈撞到引擎蓋上，前翻一圈倒地，驚險瞬間，所幸騎士無恙、廖男臉部、右腳擦挫傷，送醫無礙。警方調查，雙方無酒駕，但藍無照駕駛恐吞上1.2萬元罰單，廖對於愛車剛保養出廠就被撞，無奈說「那ㄟ安捏，(保養)出來就撞到」。
今天早上10點多，54歲廖男到大雅區中清路三段牽高養好的百萬愛車，汽車起步要從路口迴轉時，汽車左前車頭遭後方直行Gogoro機車撞上，「碰」一聲，一旁保養廠技師出來查看，議論紛紛「啊！這不是剛才保養好的車嗎？」
駕駛LEXUX(凌志)百萬轎車的廖姓車主無奈，車子剛花錢保養好準備開回家，「那ㄟ安捏，(保養)出來就撞到」，自己臉部與右腳擦挫傷，所幸送醫後無礙。
台中市大雅警分局大雅交通分隊分隊長周宗達表示，雙方駕駛均無酒駕，但25歲藍姓機車騎士無照駕駛，將依規開出6千元至1.2萬元罰單，進一步車禍原因有待車禍事故小組釐清。
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