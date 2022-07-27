影／依導航行駛貨車卡在地下道 調用大型拖吊車才拉出

蘇男駕駛3噸半貨車，開進限高2.3公尺的基隆市源遠地下道，「卡」在地下道進退不得。拖吊人員將貨車輪胎氣仍無法動彈，小型拖吊車拖拉，拖繩一度斷裂，後來改用大型拖吊車，花了兩個多小時，才把貨車拖出地下道。

基隆市警方表示，蘇男駕車違規行駛限高路段，將依道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款，「不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示」舉發，依法可裁處900元以上，1800元以下罰鍰。

蘇男今天上午從桃園開車，載運日常用品等貨物前往基隆暖暖區。他是第一次行駛這條送貨路線，10點半左右依GPS導航開進源遠地下道，結果進入約10公尺左右，車頂卡住地下道上緣受困。

拖吊人員丈量源遠地下道高度約2.6公尺，限高2.3公尺，蘇男駕駛的貨車與地下道高度幾乎相等，駛入地下道後卡住。