管到東沙、太平島！轄區全台最遼闊鼓山分局新家搶先看

高雄市鼓山分局新大樓緊鄰壽山，形同坐擁壽山大片綠地。記者張議晨／攝影

高雄鼓山警分局不只管鼓山、旗津，連南海的東沙、太平島都是勤區範圍，堪稱全台轄區「最遼闊」分局。因分局建物老舊，3年前市府啟動重建計畫，建物宣告竣工，今年9月這間轄區最遼闊的分局，將搬入全高雄面積「最大」的新分局。

鼓山警分局舊有建物，在日治時期為「高雄州廳」舊址，原為地上2樓、地下1樓建築，並於1979年增建3樓，已有43年歷史，因鼓山區人口增長迅速，2019年9月起展開重建工程，由於是原址重建，目前分局暫時搬遷至舊中山國小辦公，歷經2年10個月施工，近期完工。

今上午高雄市副市長林欽榮到新分局視察，為高雄轄區最廣、樓地板面積最大的新分局搶先開箱，並將使用執照遞給高雄市警局副局長蔡丁賢，宣告工程正式完工，預計9月底搬遷入駐，維護高雄市治安工作。

林欽榮指出，鼓山新分局投入經費約4.42億元，為地上7層、地下2層建築，結合屋頂綠化、深陽台立體綠化、屋頂太陽光電設計等「高雄厝」理念，內部設置智慧化管理系統、中央監控及出入門禁管制系統，啟用後將成為高雄市公共工程的標竿建物之一，新工處、鼓山分局「Good job」。

高雄市與遠傳電信合作，推動智慧城市，林欽榮也舉目前市警局推動的5GS.A.智能守護政策，其中智能車牌辨識系統與贓車資料庫，已在日前上限，未來也將擴大試辦普及於全市。

鼓山新分局建設經費有85%來自中央，民進黨立委趙天麟、市議員李喬如、蔡金晏今出席視察，趙天麟期許新分局啟用後，能與鄰近壽山、西子灣等景點串聯，形成一道綠廊帶。