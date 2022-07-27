貨車司機看導航開進基隆地下道卡頂 洩氣無效難脫困

蘇男駕駛3噸半貨車開進限高2.3公尺的基隆市源遠地下道，結果「卡住」進退不得，洩掉輪胎胎氣，仍無法動彈。他找來拖車協助，拖繩斷裂。眾人忙了快兩個小時，貨車仍困在地下道中，中午時改調用大型拖車搶救。

蘇男今天上午從桃園開車，載運日常用品等貨物前往基隆暖暖區。他是第一次行駛這條送貨路線，10點半左右依GPS導航開進源遠地下道，結果進入約10公尺左右，車頂卡住地下道上緣受困。

拖吊人員丈量源遠地下道高度約2.6公尺，限高2.3公尺，蘇男駕駛的貨車超高，因此駛入地下道後卡住。