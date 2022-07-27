鄰居官司糾紛涉怒視嗆聲 8人包圍1人 恐嚇罪送辦

台北市承德路三段一處住宅外，昨晚8時許傳出糾紛，邱男等8人和鄰居王男疑在自家大門口狹路相逢，邱男怒瞪一眼，上前談判希望日前官司糾紛能和解撤告，不料卻爆發口角衝突。王男報案指控，遭眾人包圍心生畏懼，提告恐嚇罪。警方到場眾人鳥獸散，已陸續通知8人到案，將依恐嚇罪嫌送辦。

7月26日20時許，警方獲報承德路三段附近有人聚眾滋事，警方到場後已無現場，疑似滋事群眾鳥獸散，剩下報案人王男。王男指控，鄰居邱男帶著7、8人找他談事情，眾人包圍他讓他心生畏懼，要提告恐嚇罪。

據悉，邱男王男是上下樓鄰居，7月22日有起傷害案糾紛，因官司相處不洽，邱男和朋友們昨晚在大門口遇到王男，沒有動手打人，沒有攜帶凶器，疑似怒瞪一眼，上前希望能和解撤告，不料王男認為邱男這方人數眾多，讓他心身畏懼，報警求救提告。