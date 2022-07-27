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7旬婦深夜蹣跚推4輪 桃警多問一句話助返家被讚熱心
新北市一名75歲婦人昨深夜推助行器在桃園市萬壽路步履蹣跚，轄區警方以為她在散步，後來放心不下上前詢問，才知她搭救護車掛急診，找不到回家路；員警發現她脊椎有宿疾，徒步得走近一小時，便主動載她平安返家。
龜山警分局迴龍派出所警員黃靖誠、曾子軒昨1時許執行巡邏勤務，巡經萬壽路一段附近時，發現有婦人獨自拿著輔具，一跛一跛地走在路上，看起來像出外散步的老人家，但仍放不下心上前關切。
員警一問才得知，這名75歲簡姓婦人住新北新莊，半夜腸胃不舒服，獨自搭救護車至桃園樂生醫院就診，看完診後疑似因人生地不熟，找不到返家路；員警透過google地圖計算，她若要走路回家，至少需要50分鐘。
簡老太太閒聊時也說，自己脊椎不好、已開過3次刀，走路時須使用輔具；員警考量萬壽路半夜快車多，擔心簡婦回家途中體力不支發生意外，便主動護送她返家，而她婦人也十分感謝員警相助，大讚「很熱心」。
迴龍所長鍾進茂呼籲，民眾家中有易走失年邁長者，千萬不要讓他們獨自外出，應要有人陪伴，也肯定同仁用心執行勤務，主動發現轄內需要幫助民眾。
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