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選前掃黑 警逮中華安樂之友會長
自稱中華安樂之友會的王姓男子，涉及在南投用改造槍枝射擊警政建置監視器，還有以「安樂之友會會長」、「竹聯幫」成員身份恐嚇取財，刑事局今年第2波掃黑專案，將王逮捕依恐嚇取財、毀損公物罪嫌移送地檢署，檢察官裁定限制住居。
年約40多歲的王男，家住新北市中永和地區，平時經營娃娃機店維生。日前王男因與鄰居因漏水問題有糾紛，王從去年底到今年3月，多次找來水電師傅洪姓男子到鄰居家，故意拿出印有「中華安樂之友會會長」頭銜名片，且表明是竹聯幫成員身份恐嚇鄰居，王男再假藉支付「修繕費用」作為藉口，恐嚇鄰居交出錢財。
另外，警方在偵辦過程中，發現王在今年4月間，開車到南投縣埔里鎮中山路、知安路口，手持裝有鋼珠的空氣槍，朝著警政建制監視器射擊，導致監視器毀損。
專案小組成員經過蒐證，在本月20日持拘票及搜索票，拘提王男及傳喚洪男到案，另查扣中華安樂之友會會長名片、黨證、帽子及手機等。全案依槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇取財、毀損公物等罪嫌送辦。檢察官裁定限制住居。
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