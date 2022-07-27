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台中六旬男獨攀失聯 今自行下山借雜貨店電話報平安

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市61歲陳男昨到八仙山步道獨攀，未料迷途，陳先向家屬通話後隨即失聯，家屬報警。台中市消防局昨搜尋未果，今加派人手搜救，今早10點40分傳來好消息，陳男獨自下山並商借雜貨店電話報平安，目前谷關消防分隊正派員與陳男會合，進一步檢視傷勢與精神狀況。

今早10點47分，「已經找到人人沒事平安下山了感謝各位」陳男家屬在臉書相關登山網站上留言，感謝搜救人員出勤搜救，更向山友報告家人平安下山這項好消息。

台中市消防局表示，今早約10點40分接獲陳男已獨自步行下山到八仙山步道松鶴部落登山口，且向旁邊的雜貨店借電話報平安。谷關消防分隊正派前搜救人員與陳男會合，進一步檢視陳男精神狀況。

消防局第二救災救護大隊今共派遣谷關、和平與梨山消防分隊、空拍機等8人支援。

今早10點47分，「已經找到人人沒事平安下山了感謝各位」陳男家屬在臉書相關登山網站上留言，感謝搜救人員出勤搜救，更向山友報告家人平安下山這項好消息。圖／讀者提供
今早10點47分，「已經找到人人沒事平安下山了感謝各位」陳男家屬在臉書相關登山網站上留言，感謝搜救人員出勤搜救，更向山友報告家人平安下山這項好消息。圖／讀者提供

梨山 山友

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