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酒駕男遇警逃竄 惹官司還得吃罰單

聯合報／ 記者林保光／即時報導

巫姓男子昨晚開車逆向行駛，正遇方警車迎面而來，員警要他下車受查，不料，他拒不下車還開車往員警方向駛去，員警及時閃避才沒被他撞上。警方見他加速逃竄，一路追攔，他還在路上繞公車打圈，後來遇支援警力達才被制伏，查出他涉酒駕駕照早被註銷，警方將他移送法辦。

據了解，巫姓男子（30歲）在2019年11月，因疑酒駕拒測受罰，駕照也被註銷。昨晚8點15分許，他開車沿高雄市三民區南台路，逆向往新興區行駛，在南台路與河北路口，遇新興警分局前金分駐所警車，員警攔下他的車，要他下車受檢，但他拒不下車，開車往員警的方向閃避警方，員警及時閃避，才沒被他撞上。

巫姓男子躲開警方攔查，便一路加速沿河北路往自立路方向逃竄。警方立即追上，直到三民區九如三路與自立一路口，前方正有公車和另輛轎車停等紅燈，巫姓男子竟開車在公車和轎車周圍繞圈，要擺脫警方追捕。

員警請求線上警網支援，一同追緝巫姓男子的轎車，新興警分局自強路派出所巡邏警組協助圍捕，才在三民區中華二路與熱河二街路口附近，攔下巫的轎車，拉他下車制伏。

據悉，巫姓男子因駕照遭註銷，而且涉嫌酒駕，警方對他酒測，酒測值每公升0.25毫克，依公共危險、妨害公務等罪嫌查辦他，並對他開出無照駕駛、危險駕車及不服稽查取締等罰單，最高可罰上 6萬元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

巫姓男子酒駕拒捕又開車衝向員警，被警方制伏。記者林保光／翻攝
巫姓男子酒駕拒捕又開車衝向員警，被警方制伏。記者林保光／翻攝
巫姓男子酒駕拒捕又開車（右車）衝向員警逃竄，途中在公車周圍繞圈要擺脫警方追捕。記者林保光／翻攝
巫姓男子酒駕拒捕又開車（右車）衝向員警逃竄，途中在公車周圍繞圈要擺脫警方追捕。記者林保光／翻攝

酒駕 駕照 公車

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